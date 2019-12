Προσπάθησαν να χακάρουν την Κυπριακή Δημοκρατία - Οι ενέργειες

Μπλόκο στις κυβερνοεπιθέσεις βάζει η Κυπριακή Δημοκρατία. Όπως πληροφορείται η Offsite κατά καιρούς διάφοροι επιτήδειοι προσπαθούν να χτυπήσουν μέσω διαδικτύου μεταξύ των οποίων και τα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία κυβερνητικών υπηρεσιών. Η Εθνική Αρχή Ασφαλείας που εμπίπτει στο Υπουργείο Άμυνας λαμβάνει τα μέτρα της για να σταματήσει και μέχρι στιγμής τα καταφέρνει στο μέγιστο βαθμό τους χάκερς.

Λόγω της κατάστασης και στην ΑΟΖ τα μέτρα που λαμβάνονται είναι ακόμα περισσότερο αυξημένα, αφού οι κυβερνοεπιθέσεις και ο ηλεκτρονικός πόλεμος είναι καθημερινό φαινόμενο.

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας μιλώντας στην Offsite αποκάλυψε ότι όντως έγιναν κάποιες προσπάθειες από ειδικούς στο Διαδίκτυο να πλήξουν κυβερνητικές υπηρεσίες και ειδικά την αλληλογραφία Υπουργείων ζωτικής σημασίας. Σύμφωνα με την ίδια πηγή ένα παράδειγμα κυβερνοεπίθεσης είναι να χτυπηθεί μέσω Διαδικτύου ένας ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός.

Λαμβάνουν μέτρα

Η Εθνική Αρχή Ασφαλείας προχωρεί στις απαραίτητες ενέργειες έχοντας και τη βοήθεια ξένων υπηρεσιών εξειδικευμένων σε αυτού του είδους τα αδικήματα. Το οποιοδήποτε περιστατικό αξιολογείται με τα δικά του χαρακτηριστικά και λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

Έρχονται από το εξωτερικό

Για αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων φθάνουν από το εξωτερικό ειδικοί για να δώσουν λεπτομέρειες και πληροφορίες για τον τρόπο αντιμετώπισης των φαινομένων. Στην Κύπρο θα φθάσουν επαγγελματίες του είδους από το Ισραήλ αλλά και o διευθυντής του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Ασφαλείας Κυβερνοεπιθέσεων Ιταλός Mario Beccia. Σήμερα στις 10:00 το πρωί θα πραγματοποιηθεί ειδικό σεμινάριο που θα το παρακολουθήσουν λειτουργοί από το ΥΠΑΜ, την Εθνική Φρουρά, τη Δημόσια Υπηρεσία, τον ιδιωτικό τομέα καθώς και μέλη του Διπλωματικού Σώματος.

Το σεμινάριο

Το Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει το εξής: Στo πλαίσιo της προσπάθειας αναβάθμισης της επιμόρφωσης των Αξιωματικών της Εθνικής Φρουράς για την ενίσχυση του συστήματος προστασίας των διαβαθμισμένων πληροφοριών της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Ακαδημία Ασφάλειας και Άμυνας, η Εθνική Αρχή Ασφαλείας και το

Ινστιτούτο Άμυνας και Ασφαλείας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (Defense and

Security Research Institute - DSRI), διοργανώνουν ημερίδα με τίτλο «Threats and Recent Advances in Cyber - Defence».

Ποιοι θα διδάξουν

Οι ομιλητές κατά την ημερίδα θα είναι ο Επισμηναγός Χρίστος Καλλονάς της Εθνικής Αρχής Ασφαλείας του Υπουργείου Άμυνας με θέμα «Cyberspace. The modern dimension of the operations theater», o Καθηγητής Menachem Domb της Ακαδημίας Ashkelon του Ισραήλ με θέμα «Cyber-security weaknesses and ways to cope with it», ο κ. Mario Beccia του European Defence Agency με θέμα«Cyber Defence and AI: Connecting the Dots» και ο Επισμηναγός ΠαναγιώτηςΧατζηπαυλής με θέμα «Cybersecurity – The geopolitical aspect».