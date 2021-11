Πρωτοσέλιδα σήμερα (13/11): Τύπος & Online

Το μεταναστευτικό, ο απόηχος της δημοσιοποίησης των πρακτικών για το Κραν Μοντάνα, η πανδημία, η ακρίβεια, η χορηγία προς τα κόμματα και η ολοκλήρωση της Διάσκεψης για το Κλίμα στη Γλασκώβη είναι από τα βασικά θέματα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα.

Η «Αλήθεια» στεγάζει το κύριό της θέμα κάτω από τον τίτλο «18.000-9.000=18.000!» και γράφει ότι μια απλή μαθηματική πράξη δίνει σε όλες της τις διαστάσεις το πρόβλημα των ανεξέλεγκτων μεταναστευτικών ροών, προσθέτοντας ότι εκκρεμούσαν 18.000 αιτήσεις, εξετάστηκαν 9.000 αλλά υποβλήθηκαν άλλες 11.000. Γράφει επίσης ότι διατάχθηκε πειθαρχική έρευνα για 12 αστυνομικούς για το πλοιάριο με τους 61 μετανάστες. Η «Α» αλλού αναφέρει πως τα πρακτικά του Κραν Μοντάνα ξεσκεπάζουν την τουρκική αδιαλλαξία.

«Τα κόμματα μοιράζονται 7 συν 4 εκατ. ευρώ το 2022» είναι ο τίτλος του πρωτοσέλιδου του «Πολίτη» που γράφει πως τα κοινοβουλευτικά κόμματα και οι νεολαίες τους θα μοιραστούν αρχές Ιανουαρίου €7 εκ ως κρατική χορηγία και άλλα €4 εκ θα διατεθούν για κάλυψη της αντιμισθίας των κοινοβουλευτικών συνεργατών. Αλλού αναφέρει ότι σε διαθεσιμότητα είναι 12 αστυνομικοί για το πλοιάριο με τους μετανάστες. Αλλού προβάλλει το πρόστιμο που πλήρωσε η εταιρεία WISpear.

Με τίτλο «Άναψαν φωτιές τα έγγραφα» ο «Φιλελεύθερος» αναφέρει στο κύριό του θέμα ότι οι αποκαλύψεις του έριξαν φως στο Κραν Μοντάνα αλλά το πολιτικό σκηνικό κόλλησε στις επαναλήψεις . Σε άλλο ρεπορτάζ αναφέρει ότι στα πρώτα δύο χρόνια του ΓεΣΥ έγιναν 187.785 MRI κάτι που εγείρει υποψίες σε Βουλευτές και άλλους ως προς το κατά πόσο ήταν επιβεβλημένο να γίνουν και οι εγγεγραμμένοι ασθενείς έφτασαν τους 904.700. Ο «Φ» αναφέρει επίσης πως στις 7/12 παραδίδεται η νέα λεωφόρος Μακαρίου.

«Επικίνδυνο κοκτέιλ ακρίβειας και χαμηλών μισθών» τιτλοφορεί το κύριό της θέμα η «Χαραυγή» γράφοντας ότι σήμερα κατεβαίνουν στους δρόμους ΠΕΟ-ΑΚΕΛ ζητώντας να ληφθούν μέτρα, καθώς και ότι η Κύπρος είναι πρωταθλήτρια ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ στην ακρίβεια σε βασικά αγαθά. Αλλού γράφει για νέο φιάσκο με μετανάστες με το πλοιάριο που έφυγε. Επίσης γράφει ότι απείχαν από τα μαθήματά τους οι μαθητές της περιοχής Μιτσερού αντιδρώντας για το ασφαλτικό.

Η αγγλόγλωσση ‘’Cyprus Mail’’ στεγάζει το κύριό της θέμα κάτω από τον τίτλο «H συμφωνία για την κλιματική αλλαγή αποφασίζεται την τελευταία στιγμή» και γράφει για τη διάσκεψη για το Κλίμα που ολοκληρώνεται στη Γλασκώβη και τις συζητήσεις για την αύξηση της θερμοκρασίας. Αλλού γράφει ότι τώρα η ΕΕ δίνει το πράσινο φως για κατανάλωση ακρίδων. Σε άλλο θέμα αναφέρεται στις αυξήσεις των τιμών.

