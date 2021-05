Πρωτοσέλιδα σήμερα (15/5): Τύπος & Online

Οι νέες χαλαρώσεις στα μέτρα για περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού που αποφάσισε χθες το Υπουργικό Συμβούλιο και θα ισχύουν από τις 17 Μαΐου, οι συσπειρώσεις των μεγάλων κομμάτων ενόψει των βουλευτικών εκλογών, η καταχώρηση στο Δικαστήριο ποινικής υπόθεσης σε σχέση με τις κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεις αλλοδαπών επενδυτών και επιχειρηματιών, και η διαμαρτυρία εκπαιδευτικών που εργάζονται στα Απογευματινά και Βραδινά Εκπαιδευτικά Προγράμματα (ΑΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας είναι μεταξύ των θεμάτων που προβάλλουν στα πρωτοσέλιδά τους σήμερα οι εφημερίδες.

Η «Αλήθεια» στο κύριο της θέμα με τίτλο «Τα πέντε ψέματα του ΑΚΕΛ» γράφει πως «με μεγάλα ψέματα το ΑΚΕΛ και ο Άντρος Κυπριανού ρίχνουν προεκλογικά πυροτεχνήματα». Αλλού γράφει πως χωρίς SafePass θα μπορούν να βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους από τη Δευτέρα οι πολίτες και το ωράριο διακίνησης επεκτείνεται μέχρι τα μεσάνυχτα. Σε άλλο θέμα αναφέρει πως αρχίζουν έρευνες και ανακρίσεις με βάση το ενδιάμεσο πόρισμα για τις πολιτογραφήσεις.

Πόσες μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις έχουμε στην Κύπρο

Ranking: Πρώτη στους γάμους η Κύπρος στην ΕΕ το 2019

Μαλέκος: Χρειάζεται νέο πνεύμα στο κοινοβούλιο/ Πως θα επιτευχθεί

Who is Who: Ανδρέας Θαλασσινός – Διευθυντής Εκπαίδευσης στη NAGA

ΑΠΟΨΗ: Χαλάρωση στα lockdown όχι στα μέτρα υγιεινής

Brief Debate: Πανικός ο πράσινος λαός ή ο κορωνοϊός;

Ο «Πολίτης» υπό τον τίτλο «Οι χαμηλές συσπειρώσεις ‘ζορίζουν’ τα μεγάλα κόμματα» γράφει στο κύριο του θέμα πως σε πονοκέφαλο εξελίσσονται για τα τρία μεγάλα κόμματα, και κυρίως για ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ, οι ιδιαίτερα χαμηλές συσπειρώσεις. Σε άλλο θέμα γράφει ότι επισπεύδεται η αποκλιμάκωση των μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού. Επίσης αναφέρει πως στον Γενικό Εισαγγελέα διαβιβάστηκε το πόρισμα για την Γενική Λογίστρια Ρέα Γεωργίου.

Τι θα ισχύει σε παιδότοπους,λούνα παρκ,θεματικά πάρκα με SafePass

Παράπονα από εκπαιδευτικούς:Χωρίς εμβόλιο στις τελικές εξετάσεις

Φάκελος Βουλευτικές 2011: Εξακομματική Βουλή με πρωτιά ΔΗΣΥ

«Ο Φιλελεύθερος» με τίτλο στο κύριο του θέμα «Πήρε χαλάρωση το SafePass» γράφει για αποφάσεις για την πανδημία με προεκλογικό άρωμα και πως χωρίς κορωνοπάσο θα μπορούν να βρίσκονται από τη Δευτέρα οι πολίτες σε εξωτερικούς χώρους. Αλλού αναφέρεται σε εξελίξεις σε σχέση με την υπόθεση εναντίον πολιτικού, εναντίον του οποίου η αστυνομία διερεύνησε υπόθεση άσεμνης επίθεσης. Ακόμη γράφει πως 120 λίμνες με κτηνοτροφικά απόβλητα απειλούν την υγεία 7.000 πολιτών.

Η «Χαραυγή» γράφει στο κύριο της θέμα με τίτλο «Μας παίρνουν πίσω στις εποχές των τοκογλύφων!» για «ανάλγητη στάση της Κυβέρνησης στο θέμα των ενοικίων» και πως λόγω επιστολών έξωσης από τους ιδιοκτήτες καταστηματάρχες καταφεύγουν σε τοκογλύφους για εξπρές δάνεια. Αλλού γράφει πως τέρμα στην εκμετάλλευση φώναξαν οι εκπαιδευτικοί. Ακόμη αναφέρεται σε δήλωση του ΓΓ του ΑΚΕΛ, Άντρου Κυπριανού, πως η διαιώνιση του αδιεξόδου μας φέρνει όλο και πιο κοντά στη διχοτόμηση.

Η αγγλόγλωσση “Cyprus Mail” γράφει στο κύριο της θέμα με τίτλο «Νέοι κανονισμοί από τη Δευτέρα» πως από τη Δευτέρα οι πολίτες δεν θα χρειάζονται SafePass όταν θα βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους, όπως ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Υγείας, Κωνσταντίνος Ιωάννου. Αλλού γράφει πως καταχωρήθηκε η πρώτη ποινική υπόθεση που έχει να κάνει με το θέμα πολιτογραφήσεων σε ξένους επιχειρηματίες και επενδυτές. Επίσης αναφέρεται στην εκδήλωση διαμαρτυρίας των εκπαιδευτικών στα απογευματινά και νυκτερινά εκπαιδευτικά προγράμματα του ΥΠΠΑΝ.

