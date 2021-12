Πρωτοσέλιδα σήμερα (4/12): Τύπος & Online

Η επίσκεψη του Πάπα Φραγκίσκου και τα μηνύματα ενότητας και όπως η Κύπρος καταστεί παράδειγμα ειρήνης στην Μεσόγειο καθώς και η απόφασή του να πάρει μαζί του 50 άτυπους μετανάστες είναι το κύριο θέμα στις πλείστες σημερινές εφημερίδες. Προβάλλονται επίσης η απόφαση για μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα, τα μέτρα που λήφθηκαν για προστασία των σχολείων μετά τις αποφάσεις για τον κορωνοϊό, οι έρευνες για την εξαφάνιση των δύο Ρωσίδων γυναικών και άλλα θέματα.

BRIEF: Τα κύρια θέματα σήμερα του ηλεκτρονικού πολιτικο-οικονομικού πόρταλ Brief είναι:

1/ Αναπέμπει το 9% στο ΦΠΑ του ρεύματος ο Πρόεδρος Αναστασιάδης

2/ Επενδύει στα Χριστουγεννιάτικα χωριά το Υφυπουργείο Τουρισμού

3/ Ranking: Oι 10 ακριβότερες και οι 10 φθηνότερες πόλεις του κόσμου

4/ Who is Who: Γιάννης Μουρουζίδης, Γενικός Διευθυντής ΑνΑΔ

Η «Αλήθεια» τιτλοφορεί το κύριο θέμα της «Απάντηση στην τρομοκρατία με φρουρούς, κάμερες, περιπολίες» και γράφει ότι οχυρώνονται τα δημοτικά σχολεία μετά τις βομβιστικές επιθέσεις λόγω των διαταγμάτων της κυβέρνησης. Αλλού αναφέρει ότι ο Πάπας Φραγκίσκος σαν ένας ταπεινός προσκυνητής, λειτούργησε με δύο τυφλούς και φίλησε ορθόδοξα σύμβολα. Γράφει επίσης ότι συνταγματικός κρίθηκε ο υποχρεωτικός εμβολιασμός στην Ελλάδα αλλά στην Κύπρο; διερωτάται η εφημερίδα.

OFFSITE: Τα κύρια θέματα σήμερα του ηλεκτρονικού ειδησεογραφικού πόρταλ Offsite είναι:

1/ Διαφυγή πλοιαρίου:Μεσοπέλαγα οι ανακρίσεις -Τι έγινε με τους «12»

2/ Παρακαλούν εκπαιδευτικούς για αντικατάσταση και δεν πάνε

3/ Πάφου: Πιστεύω θα επανενωθούν Ορθόδοξη & Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία

4/ Τι θα δείτε στα 5 Χριστουγεννιάτικα χωριά στα ορεινά (ΒΙΝΤΕΟ)

5/ Θέατρα,φεστιβάλ & συναυλίες που δεν πρέπει να χάσετε τον Δεκέμβρη

Ο «Πολίτης» με κύριο τίτλο «Έκανε την τιάρα του ασπίδα για μετανάστες» γράφει ότι ο Πάπας Φραγκίσκος ενδιαφέρθηκε προσωπικά για τη μεταφορά και εγκατάσταση στην Ιταλία 50 μεταναστών στην Κύπρο και δέκα από αυτούς ήταν κρατούμενοι στις Κεντρικές Φυλακές. Γράφει επίσης ότι ο ύποπτος στην εξαφάνιση των γυναικών συλλαμβάνεται συνεχώς ψευδόμενος. Αλλού αναφέρει ότι 167 νυν και πρώην αξιωματούχοι μοιράζονται 4,3 εκατ. ευρώ τον χρόνο σε διπλές και τριπλές συντάξεις.

«Ο Φιλελεύθερος» τιτλοφορεί το κύριο θέμα του «Μοναδική ευλογία για Κύπρο» και αναφέρεται στα μηνύματα ενότητας από τον Πάπα Φραγκίσκο στη γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Αλλού προβάλλει δηλώσεις του καθηγητή Λεόντιου Κωστρίκκη ότι πιο μεταδοτικό φαίνεται να είναι το νέο μεταλλαγμένο στέλεχος «Όμικρον» αφού σε δύο μόλις βδομάδες εκτόπισε τη Δέλτα. Αναφέρει επίσης ότι ο Φορέας Κυκλοφοριακών Μελετών άφησε στα κρύα του λουτρού τον Δήμο Λευκωσίας, αποφασίζοντας χθες να αφήσει εκτός της λεωφόρου Μακαρίου τα οχήματα.

Η «Χαραυγή» προβάλλει το κύριο θέμα της με τίτλο «Μείωση του ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια» και γράφει ότι εγκρίθηκε από τη Βουλή η πρόταση για μείωση από 19% σε 9%. Αλλού, προβάλλει δηλώσεις του Πάπα Φραγκίσκου ότι το χειρότερο είναι ότι συνηθίζουμε στις τραγωδίες. Γράφει επίσης ότι με τη λήξη των σχεδίων στήριξης, η ανεργία αυξήθηκε με 3.000 νέους άνεργους από τον πρώτο κιόλας μήνα.

Με τίτλο «Αδελφική αγάπη» η αγγλόγλωση “Cyprus Mail” αναφέρει ότι ο Πάπας Φραγκίσκος ευχήθηκε χθες κατά τη διάρκεια Οικουμενικής Προσευχής με μετανάστες στην καθολική εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στη Λευκωσία, ότι η Κύπρος από ένα διαιρεμένο νησί να μετατραπεί σε ένα «εργαστήριο αδελφοσύνης». Αλλού αναφέρει ότι θα τοποθετηθούν στα σχολεία φρουροί ασφαλείας. Προβάλλει επίσης τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει ο νέος ηγέτης της Γερμανίας.

Η εβδομαδιαία αγγλόγλωση «Financial Mirror» με κύριο τίτλο «Κάλεσμα Πάπα να αρχίσει η επούλωση στην Κύπρο» αναφέρει ότι ο Πάπας Φραγκίσκος είπε ότι η Κύπρος μπορεί να αποτελέσει μοντέλο για ειρήνη στην Μεσόγειο. Αλλού γράφει ότι σύμφωνα με τον επιχειρηματία Αντώνη Λοΐζου τα ορεινά θέρετρα χρειάζονται σχέδιο δράσης. Προβάλλει επίσης ότι νέα επιχείρηση για Vegan διατροφή μπορεί να βοηθήσει στην οικοδόμηση ενός βιώσιμου συστήματος τροφίμων.

