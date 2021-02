Πρωτοσέλιδα σήμερα: Τύπος & Online

Οι αντιδράσεις στις ανακοινώσεις για χαλάρωση των μέτρων από επιχειρήσεις που επηρεάζονται και η σημαντική αύξηση των κρουσμάτων κορωνοϊού χθες στην Κύπρο, η επιστολή των εκτελεστικών διευθυντών των δημοσίων νοσηλευτηρίων που προειδοποιούν με κατάρρευσή τους, η έκθεση του Γενικού Ελεγκτή που εμπλέκει το στενό περιβάλλον του Προέδρου Αναστασιάδη στην Μαρίνα της Αγίας Νάπας και οι πληροφορίες για προώθηση τουριστικής συμφωνίας με την Αγγλία, είναι τα κύρια θέματα που προβάλλονται στα πρωτοσέλιδα του κυπριακού Τύπου του Σαββάτου.

BRIEF: Τα κύρια θέματα σήμερα του ηλεκτρονικού πολιτικο-οικονομικού πόρταλ Brief είναι:

1/ Σε αυτές τις 65 χώρες εργάζεστε χωρίς να πληρώνετε διπλό φόρο

2/ Brief Debate: Παραδοσιακό ή νέο κόμμα στις εκλογές;

3/ Who is Who: Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης - Γενικός Διευθυντής ΠΑΣΥΞΕ

4/ WR: Ρίχνουν €35 εκατομμύρια για μεγάλη επένδυση στη Λευκωσία

5/ Ranking: Ποιες χώρες της ΕΕ έκαναν αγορές οnline στην πανδημία

6/ Έρχονται 5 νέα εστιατόρια McDonald’s / Πού θα ανοίξουν και πότε

7/ ΑΠΟΨΗ: Η νέα κανονικότητα έγινε πια μόνιμη!

Η «Αλήθεια» στο κύριο της θέμα με τίτλο «Προς τουριστική συμφωνία με Αγγλία», γράφει ότι αποφασίστηκε να ξεκινήσουν επαφές μεταξύ Κύπρου – Αγγλίας για υπογραφή συμφωνίας στο πρότυπο της συμφωνίας με το Ισραήλ. Σε άλλο θέμα γράφει ότι παρούσα στην πενταμερή με τον πιο επίσημο τρόπο δηλώνει η ΕΕ. Αλλού γράφει ότι δύο Αιγύπτιοι είναι ύποπτοι για απαγωγή τεσσάρων αγοριών στη Λεμεσό.

OFFSITE: Τα κύρια θέματα σήμερα του ηλεκτρονικού ειδησεογραφικού πόρταλ Offsite είναι:

1/ Έτοιμα να δώσουν επιπλέον θέσεις Πανεπιστήμιο Κύπρου & ΤΕΠΑΚ

2/ Ποιες παραβάσεις θα γράφουν οι κάμερες-Πώς θα παίρνεις πρόστιμο

3/ Απόπειρες απαγωγής παιδιών στη Λεμεσό-Συμβουλές για παιδιά/γονείς

4/ Οι θέσεις της Ελένης Θεοχάρους ενόψει Πενταμερούς διάσκεψης

5/ ΒΓΗΚΑΝ ΟΦΣΑΙΝΤ: Από υποψήφια Πρόεδρος στο ψηφοδέλτιο ΕΛΑΜ

Ο «Πολίτης στο κύριο του θέμα με τίτλο «Θα μας κλείσουν πριν…μας ανοίξουν» γράφει ότι εκτοξεύτηκαν στα 272 τα νέα περιστατικά χθες, λίγες ώρες πριν από την εφαρμογή των χαλαρώσεων. Αλλού γράφει ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία φωτογραφίζει εμπλοκή περιβάλλοντος του Προέδρου για τη Μαρίνα της Αγίας Νάπας. Σε άλλο του θέμα γράφει ότι η Λουτ έρχεται στην Κύπρο για να κλειδώσει τη διαδικασία για την άτυπη πενταμερή.

Ο «Φιλελεύθερος» στο κύριο του θέμα με τίτλο «Προειδοποιούν με κατάρρευση» γράφει ότι τα δημόσια νοσηλευτήρια βρίσκονται σε καταστροφική πορεία, όπως προειδοποιούν σε επιστολή τους οι τρεις εκτελεστικοί γενικοί διευθυντές τους. Αλλού η εφημερίδα γράφει ότι στις 14 έφτασαν οι καταγγελίες στην Αστυνομία για άσεμνες επιθέσεις ή σεξουαλικές κακοποιήσεις, ενώ μεταξύ αυτών βρίσκονται δύο ηθοποιοί που στρέφονται κατά σκηνοθετών από την Ελλάδα. Σε άλλο θέμα αναφέρεται σε έκρηξη αντιδράσεων για τη χαλάρωση των μέτρων.

Η «Χαραυγή» στο κύριο της θέμα με τίτλο «Χρυσές μπίζνες Αναστασιάδη στη μαρίνα Αγίας Νάπας», γράφει ότι εταιρεία στην οποία διευθυντής είναι ο γαμπρός του Προέδρου, εξασφάλισε παράτυπα κρατικό φιλέτο δίπλα από τη Μαρίνα. Σε άλλο θέμα γράφει ότι μια «στιγμή ευκαιρίας» είναι η άτυπη πενταμερής διάσκεψη, ενώ έρχεται στη Λευκωσία η Τζέιν Χολ Λουτ στις 7-9 Μαρτίου. Σε άλλο θέμα αναφέρεται σε διαμαρτυρίες από ιδιοκτήτες κέντρων αναψυχής, σχολών χορού, γυμναστηρίων, ιδιωτικών φροντιστηρίων.