Πρωτοσέλιδα σήμερα: Τύπος & Online

Η αύξηση των θανάτων και η ανακοίνωση νέων κρουσμάτων του κορωνοϊού στην Κύπρο, η έναρξη διενέργειας τεστ για τον κορωνοϊό σε Πάφο και Αραδίππου, όπου συγκεντρώνονται τα περιστατικά κορωνοϊού, προβάλλονται στα κύρια θέματα του σημερινού Τύπου όπως επίσης και η μη συμμόρφωση γιατρών για επιστράτευση και η κατάσταση του συστήματος υγείας. Ο Τύπος προβάλλει επίσης την κατάσταση με τα κρούσματα κορωνοϊού παγκόσμια, τις αεροναυτικές ασκήσεις της Ρωσίας στην περιοχή και άλλα θέματα.

Η «Αλήθεια» τιτλοφορεί το κύριο της θέμα «Το θανατικό συνεχίζει να χτυπά», σημειώνοντας ότι παρά το γεγονός ότι τα άτομα που είχαν νοσήσει με κορωνοϊό και έχουν καταλήξει είναι συνολικά 13, οι εννέα θάνατοι αποδίδονται αποκλειστικά στον κορωνοϊό και οι άλλοι τέσσερις σε άλλα αίτια. Γράφει επίσης ότι σε καραντίνα για ακόμη επτά μέρες παραμένει η Καρπασία στα κατεχόμενα λόγω κορωνοϊού. Αλλού αναφέρεται στην κατάσταση στη Βρετανία και γράφει ότι σημειώθηκε νέο ρεκόρ νεκρών λόγω κορωνοϊού.

BRIEF: Τα κύρια θέματα σήμερα του ηλεκτρονικού πολιτικο-οικονομικού πόρταλ Brief είναι: Ανοίγει ο δρόμος για πλήρωση 4 θέσεων Γενικών Διευθυντών, Ranking: Οι 10 χώρες με τον περισσότερο ιατρικό εξοπλισμό, Brief Debate: Ποιος ο καλύτερος τρόπος στήριξης της οικονομίας; , Φινλανδία: Το κράτος κοινωνικής πρόνοιας δεν αντέχει , Who is Who: Λεόντιος Κωστρίκης - Καθηγητής Βιολογικών Επιστημών, Διευκρινίσεις BOC για το κλείσιμο καταστημάτων λόγω COVID-19.

«Ο Πολίτης» με τίτλο «Δοκιμάζονται τα όρια συστήματος υγείας» μιλά για υποστελέχωση, κενά στην οργάνωση, ενώ "σφυρίζουν αδιάφορα οι υπό επιστράτευση γιατροί". Αναφέρεται επίσης στους θανάτους και τα νέα κρούσματα. Αλλού αναφέρει ότι ο Ακάθιστος Υμνος χθες πραγματοποιήθηκε σε άδειες εκκλησίες ενώ ο Γενικός Εισαγγελέας αποφάνθηκε ότι ήταν ανεύθυνη η στάση του Μητροπολίτη Λεμεσού για αλλαγή της ώρας των Χαιρετισμών μόλις πριν την έναρξη των διαταγμάτων. Δημοσιεύει επίσης δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδη για αναθεώρηση των πακέτων ενίσχυσης.

Η «Χαραυγή» υπό τον τίτλο «Αφαντοι ιατροί και διαγνώσεις από το τηλέφωνο» γράφει ότι ασθενείς και πολίτες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα δεν μπορούν να επισκεφθούν ιατρούς και νοσηλευτήρια και λαμβάνουν ιατρικές γνωματεύσεις από τηλεφωνικές διαγνώσεις. Αλλού αναφέρεται σε αίτημα του Συνδέσμου για Άτομα με Αυτισμό ότι ζητεί προστασία και διευκολύνσεις. Σε άλλη είδηση δημοσιεύει συνέντευξη με τον «δήμαρχο» Ριζοκαρπάσου, ο οποίος δηλώνει ότι δεν υπάρχουν Ε/κ και Τ/κ, υπάρχουν άνθρωποι και αναφέρεται στη δυσμενή κατάσταση στα κατεχόμενα λόγω κορωνοϊού.

OFFSITE: Τα κύρια θέμα σήμερα του ηλεκτρονικού ειδησεογραφικού πόρταλ Offsite είναι: Οχυρώνεται με αναλώσιμα κατά του Covid 19 η Κύπρος, Δεν αποκλείονται πιο σκληρά μέτρα σε Αραδίππου & Πάφο, Kορωνοϊός: Από την αρχή στην κορύφωση της καμπύλης, WR: Αυτές τις ειδήσεις «έχασες» λόγω κορωνοϊού, ΠΙΣΤΟΛΕΡΟ: Στα απλά όλοι παριστάνουν τους ήρωες & τους κορυφαίους.

Ο «Φιλελεύθερος» στο κύριο του θέμα με τον τίτλο «Γεμίζουν τα νοσοκομεία» γράφει ότι αυξάνονται οι ασθενείς που εισάγονται για νοσηλεία και το σύστημα υγείας φθάνει τα όριά του. Αλλού σημειώνει ότι πολλαπλάσια στον κόσμο ενδεχομένως τα κρούσματα με το ενδεχόμενο μέχρι 10 εκατομμύρια άνθρωποι να έχουν προσβληθεί από τον φονικό ιό. Ο «Φ» γράφει επίσης ότι εμφανή σύγχυση έχουν προκαλέσει στην Τουρκία αεροναυτικές ασκήσεις της Ρωσίας στην περιοχή μας για τις οποίες οι θαλάσσιες και εναέριες περιοχές διεξαγωγής τους δεσμεύτηκαν με Navtex και Notams αντίστοιχα, που εκδόθηκαν για λογαριασμό του ρωσικού ναυτικού και αεροπορίας από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Η αγγλόγλωση «Cyprus Mail» με τίτλο «Αρχίζουν τα τεστ στα hotspots” γράφει ότι Αραδίππου και Πάφος επικεντρώνονται στα τεστ για τον κορωνοϊό, ενώ ανακοινώθηκαν ένας νέος θάνατος και 40 κρούσματα. Αναφέρεται επίσης σε άλλο θέμα την επίσκεψη σε φαρμακείο ατόμου που ήταν θετικός στον κορωνοϊό παρά το ότι ήταν υπό περιορισμό, σε μια προσπάθεια να αγοράσει χλωροκίνη. Αλλού γράφει για την καταγγελία ότι η Αστυνομία εξάσκησε βία εναντίον ενός προσώπου κατά τη διάρκεια των ελέγχων για τήρηση των περιοριστικών μέτρων.

ΚΥΠΕ - Αιμιλία Χριστοφή