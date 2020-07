Πρωτοσέλιδα σήμερα: Τύπος & Online

Η πρώτη μουσουλμανική προσευχή στην Αγία Σοφία στην παρουσία του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν και οι συνεχιζόμενες προκλήσεις της Άγκυρας κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα του κυπριακού Τύπου του Σαββάτου. Άλλα θέματα που προβάλλονται πρωτοσέλιδα είναι η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, η ανησυχία για τα ορφανά κρούσματα στη Λεμεσό, η εξασφάλιση όλων των αδειών για τον EuroAsia Interconnector, η απόρριψη της αίτησης της Energean για προμήθεια φυσικού αερίου στην Κύπρο, και η ένταση στην Αγλαντζιά για το κέντρο φιλοξενίας προσφύγων.

Η «Αλήθεια» στο κύριο της θέμα με τίτλο «Συντελέσθηκε το έγκλημα» αναφέρεται στην πρώτη μουσουλμανική προσευχή χθες στην Αγία Σοφία και γράφει ότι ο Ταγίπ Ερντογάν γράφτηκε από χθες στην ιστορία ως ο βέβηλος ηγέτης της Τουρκίας. Γράφει επίσης ότι η Άγκυρα είναι έξαλλη με τον Εμανουέλ Μακρόν μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη. Αλλού γράφει ότι έντονη ανησυχία προκαλούν στο Υπουργείο Υγείας και τους επιδημιολόγους τα συνεχόμενα «ορφανά» κρούσματα στην επαρχία Λεμεσού.

Ο «Πολίτης» στο κύριο του θέμα με τίτλο «Οθωμανικό πισωγύρισμα στην πόλη», αναφέρεται σε show στην Αγιά Σοφιά και αναμονή στόλων για Oruc Reis στο Καστελόριζο. Σε άλλο θέμα γράφει ότι αποκλειστικός προμηθευτής φυσικού αερίου στην κυπριακή αγορά θα είναι η ΔΕΦΑ, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργικού, γι’ αυτό και η ΡΑΕΚ απέρριψε χθες την αίτηση της Energean. Σε άλλο θέμα γράφει ότι στην έλλειψη κουλτούρας υγείας αποδίδουν οι γιατροί ένα μεγάλο μέρος των προβλημάτων του ΓεΣΥ.

Ο «Φιλελεύθερος» στο κύριο του θέμα με τίτλο «Από πρόκληση σε πρόκληση», γράφει ότι οι προκλήσεις από τον Ερντογάν διαδέχονται η μια την άλλη, δοκιμάζοντας τα όρια της αντοχής όχι μόνο των χωρών της περιοχής αλλά και την Ευρώπης. Αλλού γράφει ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέπεμψε τη νομοθεσία που απέκλειε δημάρχους και κοινοτάρχες από τη διεκδίκηση και τέταρτης (συνολικά) θητείας ενώ την ίδια ώρα δεν ίσχυε το ίδιο για δημοτικούς συμβούλους και μέλη κοινοτικών συμβουλίων. Σε άλλο θέμα γράφει ότι όλα είναι έτοιμα για την έναρξη κατασκευής της καρδιάς του EuroAsia Interconnector.

Η «Χαραυγή» στο κύριο της θέμα με τίτλο «Στα κουτουρού ο ψηφιακός μετασχηματισμός», γράφει στο κύριο της θέμα ότι με τη μέθοδο του «κουτουρού» φαίνεται ότι γίνεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους, αφού «τα έργα υλοποιούνται αποσπασματικά χωρίς να εμπίπτουν σε κάποιο εγκεκριμένο πλαίσιο ευρύτερης στρατηγικής», σύμφωνα με έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα. Αλλού η εφημερίδα γράφει ότι εντός μιας εβδομάδας σημειώθηκαν τέσσερις θάνατοι εργαζόμενων εν ώρα εργασίας. Αλλού γράφει ότι η ενέργεια του Τούρκου Προέδρου να λειτουργήσει την Αγία Σοφία σαν τζαμί συνιστά περιφρόνηση στις αντιδράσεις της διεθνούς κοινότητας, καθώς επίσης περιφρόνηση προς οικουμενικές αξίες και νομικές υποχρεώσεις της Τουρκίας που προκύπτουν από διεθνείς συμβάσεις.

Η αγγλόγλωσση Cyprus Mail με τίτλο «Πρώτες προσευχές στην Αγία Σοφία» γράφει στο κύριο της θέμα ότι οι καμπάνες στην Κύπρο και στην Ελλάδα ήχησαν για πέντε λεπτά το μεσημέρι, μετά τις πρώτες μουσουλμανικές προσευχές στην παρουσία του Ταγίπ Ερντογάν στην Αγία Σοφία. Αλλού γράφει ότι η Κίνα έδωσε εντολή τις Ηνωμένες Πολιτείες να κλείσει το προξενείο στην πόλη Τσενγκτού, ενώ οι σχέσεις των δύο κρατών επιδεινώνονται. Σε άλλο θέμα γράφει ότι αναστάτωση επικρατεί για το κέντρο φιλοξενίας προσφύγων στην Αγλαντζιά.

