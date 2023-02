Ψάχνουν αν τα προγράμματα σπουδών συνάδουν με αγορά εργασίας

Συλλογή δεδομένων για να διαφανεί εάν τα όσα διδάσκονται οι φοιτητές στα Πανεπιστήμια συνάδουν με την αγορά εργασίας, διεξάγει η Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας.

Όπως έγραψε σε προηγούμενο ρεπορτάζ της η Brief, την ώρα που συνεχίζονται να αυξάνονται οι κενές θέσεις εργασίας, δεν υπάρχει το εξειδικευμένο προσωπικό για να τις αναλάβει, οδηγώντας έτσι σε αυξανόμενη πίεση για μακροχρόνια ανεργία τα επόμενα χρόνια.

Η Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου «Αντιμετώπιση αναντιστοιχίας δεξιοτήτων μεταξύ Εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας» το οποίο αποτελεί μέρος της πρότασης της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, έλαβε χρηματοδότηση για το έργο «Development of a National Graduate Tracking Mechanism and Design and Implementation of an Employers’ Skills Survey». (Άξονας 5.1. Εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικού συστήματος - αναβάθμιση και ενίσχυση δεξιοτήτων).

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Θέσεις εργασίας υπάρχουν, αλλά οι άνεργοι δεν έχουν δεξιότητες

Το εν λόγω έργο, το οποίο πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Κύπρο αποσκοπεί στη δημιουργία ενός Εθνικού Μηχανισμού Παρακολούθησης Αποφοίτων Ανώτερης Εκπαίδευσης και παράλληλα στον σχεδιασμό και διενέργεια μιας Εθνικής Έρευνας Εργοδοτών (Employers’ Skill Survey) σε σχέση με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε γνώσεις, δεξιότητες και προσόντα. Ταυτόχρονα, χρηματοδοτείται η συμμετοχή της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή έρευνα Παρακολούθησης Αποφοίτων, «Eurograduate».

Σημειώνεται πως η υλοποίηση του έργου έχει αναληφθεί από την PWC Cyprus μετά από προκήρυξη σχετικού διαγωνισμού στο ηλεκτρονικό σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement).

Σε τι θα βοηθήσει

Οι τρεις πιο πάνω έρευνες, στο πλαίσιο του έργου, θα παρέχουν υψηλής ποιότητας δεδομένα σε διαχρονική βάση σε διάφορους φορείς σχετικά με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε δεξιότητες και προσόντα καθώς και για την επαγγελματική και κοινωνική πορεία των αποφοίτων μετά την ολοκλήρωση της φοίτησής τους στην Ανώτερη Εκπαίδευση.

Τα δεδομένα αυτά θα αποτελέσουν τη βάση για τη λήψη αποφάσεων και τον σχεδιασμό πολιτικών με απώτερο στόχο τη βελτίωση της διασύνδεσης του Εκπαιδευτικού Συστήματος με την αγορά εργασίας σε εθνικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, τα δεδομένα αυτά αναμένεται να συμβάλουν στον σχεδιασμό κατάλληλων πολιτικών σε σχέση με:

- τη βελτίωση ή/και αναθεώρηση υφιστάμενων Προγραμμάτων Σπουδών των Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΙΑΕ) της Κύπρου,

- τη δημιουργία νέων Προγραμμάτων Σπουδών από τα ΙΑΕ της Κύπρου, τα οποία θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας,

- την αναθεώρηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση),

- τον σχεδιασμό Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης που αφορούν στην επανακατάρτιση (reskilling) και αναβάθμιση των δεξιοτήτων (upskilling)

- τη βελτίωση των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής καθοδήγησης προς μαθητές/μαθήτριες και φοιτητές/φοιτήτριες κ.ά.

Ξεκίνησε η συλλογή δεδομένων

Όπως πληροφορείται η OffsiteNews, την παρούσα περίοδο διεξάγεται η συλλογή δεδομένων από απόφοιτους και απόφοιτες όλων των Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου.

Συγκεκριμένα, η συλλογή δεδομένων αφορά σε άτομα που αποφοίτησαν το ακαδημαϊκό έτος 2016/2017 ή το ακαδημαϊκό έτος 2020/2021 και απέκτησαν Πιστοποιητικό, Δίπλωμα, Πτυχίο ή Μάστερ. Οι απόφοιτοι και απόφοιτες των εν λόγω ακαδημαϊκών ετών καλούνται να συμπληρώσουν ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, χρησιμοποιώντας τον προσωπικό σύνδεσμο που τους έχει αποσταλεί με email ή sms από το Ίδρυμα Ανώτερης Εκπαίδευσης από το οποίο αποφοίτησαν.

Όπως μας ανέφερε η Διευθύντρια της Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευσης, «η συμβολή των αποφοίτων Ανώτερης Εκπαίδευσης στην εν λόγω έρευνα κρίνεται πολύ σημαντική».

Τα πρώτα αποτελέσματα από την Εθνική Έρευνα Παρακολούθησης Αποφοίτων και την ευρωπαϊκή έρευνα Eurograduate θα είναι διαθέσιμα τον Σεπτέμβριο του 2023 μέσω της διαδραστικής πλατφόρμας η οποία θα κατασκευαστεί ειδικά για τους σκοπούς του εν λόγω έργου, αλλά και μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠΑΝ.

Τέλος σημειώνεται πως η Εθνική Έρευνα Εργοδοτών αναμένεται να ξεκινήσει σε μεταγενέστερο στάδιο μέσα στο 2023.