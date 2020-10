Σε αυτούς τους χώρους φοράς μάσκα από σήμερα αλλιώς €300 πρόστιμο

Αλλαγές προκύπτουν από σήμερα για την υποχρεωτική μάσκα μετά και τις νέες αναθεωρημένες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.

Πιο αναλυτικά:

Η χρήση προστατευτικής μάσκας από τον γενικό πληθυσμό, ηλικίας 12 ετών και άνω, καθίσταται υποχρεωτική σε όλους τους εσωτερικούς κλειστούς χώρους όπου υπάρχουν περισσότερα του ενός ατόμων, καθώς και:

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς,

Εργαζόμενους σε εργοτάξια/κατασκευαστικό τομέα: Τα άτομα που εργάζονται στον κατασκευαστικό τομέα οφείλουν να χρησιμοποιούν μάσκες μιας χρήσης όταν μετακινούνται με αυτοκίνητο (ο αριθμός των ατόμων στο αυτοκίνητο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 άτομα),

Διανομείς,

Ανελκυστήρες.

Εξαίρεση αποτελούν:

Οικίες,

Άτομα που ενεργά πίνουν ή τρώνε,

Χώροι εστίασης πλην των περιπτώσεων take-away,

Άτομα που ταξιδεύουν με προσωπικό όχημα,

Άτομα κατά τη διάρκεια άθλησης/σωματικής άσκησης (π.χ. γυμναστήρια, σχολές χορού, κτλ),

Ψήστες/μάγειρες, μόνο κατά τη διάρκεια ψησίματος,

Άτομα με ειδικές γνωσιακές ικανότητες/ψυχικές/αναπτυξιακές διαταραχές που δεν συμμορφώνονται με την εφαρμογή μάσκας,

Άτομα με σοβαρό νευρολογικό/νευρομυϊκό νόσημα που δεν τους επιτρέπει να χειριστούν τη μάσκα

Άτομα με ανατομικές γναθοπροσωπικές παραλλαγές/δυσμορφίες ή/και τραυματισμό.

Σημείωση για χώρους εστίασης - Τι αλλάζει:

Μία από τις οδηγίες που αλλάζουν με τις αναθεωρημένες οδηγίες για χρήση μάσκας είναι ότι σε περίπτωση που βρίσκεται κάποιος σε χώρο εστίασης για take away, για να αγοράσει δηλαδή φαγητό ή ποτό και να φύγει από το κατάστημα, υποχρεούται να φορά μάσκα. Αν δηλαδή είστε στην ουρά για take away είναι υποχρεωτική η μάσκα σύμφωνα με την νέα οδηγία. Η οδηγία αναφέρει ότι εξαιρούνται οι χώροι εστίασης πλην των περιπτώσεων take-away. Μάσκα ουσιαστικά δεν πρέπει να φορούν άτομα που ενεργά πίνουν ή τρώνε όπως αναφέρεται στην οδηγία.

Τι ισχύει για παρουσιαστές και καλεσμένους σε εκπομπές στην τηλεόραση

Οι παρουσιαστές εξαιρούνται από την υποχρεωτική χρήση μάσκας κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Νοείται ότι όταν βρίσκονται στους υπόλοιπους χώρους των καναλιών, θα πρέπει να χρησιμοποιούν μάσκα. Για τον ίδιο λόγο εξαιρούνται και οι δημοσιογράφοι που θα βρεθούν για μικρό χρονικό διάστημα στο στούντιο για να δώσουν ανταπόκριση. Οι φιλοξενούμενοι στις εκπομπές πρέπει να φορούν μάσκα, εκτός εάν εμπίπτουν στις κατηγορίες ασθενών που περιγράφονται πιο πάνω. Σε κάθε περίπτωση, θερμή παράκληση είναι να τηρείται απόσταση ανάμεσα στους παρουσιαστές και τους φιλοξενούμενους. Νοείται επίσης πως το υπόλοιπο προσωπικό που στελεχώνει μια εκπομπή (κινηματογραφιστές, ηχολήπτες, παραγωγοί, κοκ) πρέπει να χρησιμοποιεί μάσκα κατά τη διάρκειά της.

Οι πιο πάνω ρυθμίσεις θα έχουν ισχύ από σήμερα, 15 Οκτωβρίου 2020, με την έκδοση του σχετικού Διατάγματος.

Υπενθυμίζεται ότι η μη τήρηση των μέτρων αποτελεί παραβίαση Διατάγματος από τον ίδιο τον πολίτη και το πρόστιμο των €300 βαραίνει τον ίδιο τον πολίτη και όχι την επιχείρηση/υποστατικό.

Το προηγούμενο διάταγμα

Θυμίζουμε ότι με προηγούμενο διάταγμα η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική από τους πολίτες, 12 ετών και άνω, στα ακόλουθα υποστατικά/χώρους:

Υπεραγορές / Φούρνοι

Πολυκαταστήματα / Καταστήματα λιανικού εμπορίου / Εμπορικά κέντρα

Εκκλησίες

Επισκέπτες σε Νοσηλευτήρια / Κλινικές / Οίκους ευγηρίας / Άλλα Ιδρύματα παροχής υγειονομικής φροντίδας

Φαρμακεία

Υπηρεσίες/Τμήματα του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα και ιδιωτικές επιχειρήσεις που υποδέχονται/εξυπηρετούν κοινό (π.χ. τράπεζες, ΚΕΠ, Ταχυδρομεία, ΑΗΚ, κοκ)

Πρακτορεία στοιχημάτων

Ανελκυστήρες

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για τους εργαζόμενους σε θέσεις εξυπηρέτησης κοινού, στα πιο κάτω υποστατικά/χώρους/επιχειρήσεις:

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (π.χ. οδηγοί λεωφορείων),

Εσωτερικούς χώρους ιδιωτικών επιχειρήσεων, Τμημάτων δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, που εξυπηρετούν κοινό, όπως είναι τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, τα Ταχυδρομεία, οι επιχειρήσεις ταχυμεταφορών (couriers), σημεία πληρωμής λογαριασμών Οργανισμών (π.χ. ΑΗΚ, CYTA, Τοπική Αυτοδιοίκηση), κοκ,

Άτομα που εργάζονται σε θέσεις άμεσης εξυπηρέτησης του κοινού στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου. Ενδεικτικά:

Ταμεία υπεραγορών, αρτοποιείων, φαρμακείων, λαϊκών αγορών, καταστημάτων λιανικού εμπορίου, κτλ

Εξυπηρέτηση κοινού σε σημεία της αλυσίδας τροφίμων όπως κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, φρουταρίες, περίπτερα, μίνι μάρκετς, λιανικό εμπόριο (π.χ. επιχειρήσεις πώλησης ρούχων και υποδημάτων, καλλυντικών, κοκ), κ.ά.

Διανομείς

Εργαζόμενοι σε εργοτάξια/κατασκευαστικό τομέα: Τα άτομα που εργάζονται στον κατασκευαστικό τομέα οφείλουν να χρησιμοποιούν μάσκες μιας χρήσης όταν μετακινούνται με αυτοκίνητο (ο αριθμός των ατόμων στο αυτοκίνητο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 άτομα), όταν χρησιμοποιούν ανελκυστήρες.

Οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση ή υποστατικό, όπου σύμφωνα με τα σχετικά πρωτόκολλα του Υπουργείου Υγείας, προνοείται η χρήση μάσκας.

Σημειώνεται ότι η ανώτατη χονδρική και λιανική τιμή πώλησης μασκών καθορίζεται στο Διάταγμα του Υπουργού Υγείας, ημερομηνίας 20 Αυγούστου 2020. Οποιαδήποτε παραβίαση του συγκεκριμένου Διατάγματος θα πρέπει να καταγγέλλεται αμέσως στο τηλέφωνο 1429 (Γραμμή Καταναλωτή) για να λαμβάνονται τα ενδεικνυόμενα μέτρα.