Σεισμική δόνηση 4.2 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ σημειώθηκε στις 04:10 τα ξημερώματα στην θαλάσσια περιοχή της Πάφου.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο το επίκεντρο του σεισμού ήταν 21 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Πάφου, σε εστιακό βάθος 2 χιλιομέτρων.

‼ No further info about this #earthquake will be displayed here. Find more at:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/pkLPRyCOUG

🖥https://t.co/lpsY2iZHI3

— EMSC (@LastQuake) December 28, 2022