Σεισμός 4.3 ρίχτερ σημειώθηκε στην Πάφο

Σεισμός σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (18/9) βοριειοδυτικά της Πάφου.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σεισμολογικό κέντρο, ο σεισμός είχε μέγεθος 4.3 της Κλίμακας Ρίχτερ και έγινε αισθητός κυρίως σε περιοχές της Πάφου. Σημειώνεται ότι το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 30 km.

#Earthquake 29 km NW of #Emba (#Cyprus) 14 min ago (local time 12:50:51).

— EMSC (@LastQuake) September 18, 2022