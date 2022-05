Σεισμός αισθητός στην Κύπρο

Σεισμική δόνηση σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κύπρου και Λιβάνου.

Σύμφωνα με ανάρτηση στο Twitter από την Ανώτερη Γεωλογική Λειτουργό Συλβάνα Πηλείδου ο σεισμός έγινε αισθητός στην Κύπρο.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (CSEM) η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Πρωταρά και Λιβάνου.

#Earthquake (#زلزال) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M4.2 || 85 km W of #Beirut (#Lebanon) || 11 min ago (local time 12:02:09). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/uMR29pqV8J

— EMSC (@LastQuake) May 1, 2022