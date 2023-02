Σεισμός ταρακούνησε περιοχές της Κύπρου

Σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 08:06:55 το πρωί της Κυριακής (5/2) στην Κύπρο.

Συγκεκριμένα, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 12 χιλιόμετρα ανατολικά της επαρχίας Αμμοχώστου.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο το μέγεθος του σεισμού εκτιμάται ότι ήταν 3,6 Ρίχτερ.

#Earthquake (#σεισμός) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M3.6 || 12 km E of #Famagusta (#Cyprus) || 17 min ago (local time 08:06:55). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/JJGrIjJQ56

— EMSC (@LastQuake) February 5, 2023