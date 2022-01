Σεισμός ταρακούνησε την Κύπρο (Χάρτης)

Σεισμός μεγέθους 4,9 Ρίχτερ, σύμφωνα με τη μέτρηση του Ευρωμεσογειακού Ινστιτούτου, σημειώθηκε στις 05:58 σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κύπρου.

Ο σεισμός είχε επίκεντρο περιοχή 107 χιλιόμετρα δυτικά της Λευκωσίας και 52 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά της Πάφου.

Το εστιακό βάθος της δόνησης μετρήθηκε στα 10 χιλιόμετρα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει αναφορές για ζημίες.

Να σημειώσουμε ότι πριν λίγες μέρες (11/1) καταγράφηκε σεισμός μεγέθους 6.5 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M4.9 in Cyprus Region 45 min ago pic.twitter.com/ZWOJUxYH4J

— EMSC (@LastQuake) January 28, 2022