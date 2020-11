Στα αεροδρόμια της Κύπρου πλέον εκτύπωση ετικέτας απο επιβάτες

Οι επιβάτες μπορούν πλέον μόνοι τους να εκτυπώνουν την ετικέτα αποσκευών τους και στη συνέχεια να παραδίδουν τις βαλίτσες τους σε ειδικό σημείο, στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου.

Σε γραπτή ανακοίνωση της Hermes Airports αναφέρεται ότι η εταιρεία «αναγνωρίζοντας τη μεγάλη σημασία των τεχνολογικών εφαρμογών και καινοτομιών προχώρησε στην εγκατάσταση των μηχανημάτων Tagomat® και Bagomat στα διεθνή αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου. Η διαχειρίστρια εταιρία των αεροδρομίων αναβαθμίζει περαιτέρω την εμπειρία των επιβατών με τις νέες συσκευές, οι οποίες είναι απόλυτα εναρμονισμένες με τα σημερινά ταξιδιωτικά δεδομένα και απλοποιούν τη διαδικασία Self-Tagging και Baggage Drop Off».

Προστίθεται ότι «οι επιβάτες που ταξιδεύουν από τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου μπορούν πλέον να επιλέξουν να εκτυπώσουν μόνοι τους την ετικέτα αποσκευών τους σε μια απ’ τις συσκευές Tagomat® ή σε ένα από τα νέα Self Check In kiosks σε λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια οι επιβάτες μπορούν να παραδώσουν τις αποσκευές τους στο ειδικό σημείο απόθεσης αποσκευών (Self-Tagging Baggage Drop Off) και να συνεχίσουν το ταξίδι τους».

Η Μαρία Κουρούπη, Ανώτερη Διευθύντρια Αεροπορικής Ανάπτυξης και Επικοινωνίας της Hermes Airports ανέφερε ότι «στην εταιρεία επιδιώκουμε και καταφέρνουμε να παρέχουμε προηγμένης τεχνολογίας υπηρεσίες στους επιβάτες. Παρά την πανδημία και τις επιπτώσεις της, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την ενίσχυση και τη διαρκή αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρουμε, ώστε οι επιβάτες να απολαμβάνουν ανά πάσα στιγμή την καλύτερη ταξιδιωτική εμπειρία με ασφάλεια».

Πηγή: ΚΥΠΕ