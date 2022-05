Stand with Ukraine: Ραντεβού απόψε στις 7:30 στην Digital

ΓΡΑΦΕΙ Η

ΞΕΝΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Απόψε στις 19.30 θα προβληθεί η διαδικτυακή εκπομπή-συναυλία αγάπης για στήριξη του λαού της Ουκρανίας, υπό τον τίτλο “Stand with Ukraine - The Cyprus Edition” στην Digital, σημείωσε στην εκπομπή Offsite On Air, η Διευθύντρια Εταιρικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας της Digital, Ξένια Ξενοφώντος.

«Με ιδιαίτερη περηφάνια προβάλλουμε σήμερα από την Digital σήμερα την διαδικτυακή εκπομπή της οποίας κάναμε την παραγωγή, μετά από σκληρή δουλειά όλης της ομάδας», σημέιωσε.

Ο Άλεξ Παναγή, εμπνευστής της πρωτοβουλίας, μαζί με την Βασιλική Χατζηαδάμου θα παρουσιάζουν την εκπομπή αυτή που στόχο έχει την στήριξη του Ουρκανικού λαού, ανέφερε η κα. Ξενοφώντος.

Όπως ανέφερε η κα. Ξενοφώντος, ανάμεσα στους καλλιτέχνες που θα συμμετέχουν είναι η Πέγκυ Ζήνα, η Αλέξια, η Ευρυδίκη, η Δέσποινα Ολυμπίου, ο Σταύρος Κωνσταντίνου, ο Γιώργος Σταματάρης και η Ρουσλάνα.

Μάλιστα, η εκπομπή στηρίζεται και αναμεταδίδεται και από άλλα ΜΜΕ της Κύπρου, σημείωσε. «Κάθε φορά που διοργανώνεται κάτι μεγάλο τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης δεν βλέπουν ανταγωνισμό, έρχονται όλα μαζί και στηρίζουν. Σε αυτή την προσπάθεια, στηρίζουν το ΡΙΚ, ο ΑΝΤ1, το Σιγμα, το Omega, οι οποίοι θα προβάλουν και στις δικές τους πλατφόρμες την εκπομπή, ενώ στήριξη θα προσφέρουν και τα μέλη του ΚΟΕΔ», ανέφερε.

Επιπλέον, όσοι επιθυμούν να στηρίξουν οικονομικά τον ουκρανικό λαό, σημείωσε η κα. Ξενοφώντος, θα μπορούν να δουν τον τον τραπεζικό λογαριασμό που έχει ανοίξει ειδικά για τον σκοπό αυτό η Κυπριακή Δημοκρατία ο οποίος θα περνά κάτω από τις οθόνες τους, καθώς και το λογαριασμό του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού ο οποίος στηρίζει πρόσφυγες που φτάνουν από την Ουκρανία στην Κύπρο.

Επίσης, σημείωσε είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί ότι η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Επιτρόπου του Πολίτη, Παναγιώτη Σεντώνα, και της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, σε συνεργασία με τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό.

