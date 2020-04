Στατιστικά: H πανδημία του κορωνοϊού φαίνεται να σταθεροποιείται

Ταχυδρομικά γραφεία παραμένουν κλειστά, πανεπιστήμια συνεχίζουν την διαδικτυακή εξ αποστάσεως εκπαίδευση, δωρεές εξακολουθούν να γίνονται σε νοσοκομεία την ώρα που η πανδημία του κορωνοϊού φαίνεται να σταθεροποιείται σύμφωνα με τα στατιστικά που η κάθε χώρα δίνει στη δημοσιότητα για τα νέα κρούσματα και όσους έχουν αποθεραπευτεί.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, «σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA), θέλοντας να συμβάλει στην προσπάθεια εξάλειψης των εργατικών ατυχημάτων, επαγγελματικών ασθενειών, επικίνδυνων συμβάντων και άλλων ανεπιθύμητων συμβάντων στον τομέα της αρτοποιίας, ανάπτυξε σχετικό διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου – Online Interactive Risk Assessment (OiRA)».

Το εργαλείο OiRA βρίσκεται στην ιστοσελίδα https://oiraproject.eu/el και:

Διατίθεται δωρεάν, είναι εύχρηστο και διατηρεί την ανωνυμία του χρήστη

Είναι φιλικό προς τον χρήστη και δίνει τη δυνατότητα διακοπής της διαδικασίας και συνέχισής της σε μεταγενέστερο στάδιο.

Διασφαλίζει τη συμμόρφωση με την εθνική νομοθεσία.

Εστιάζει στην εξεύρεση πρακτικών λύσεων και παρέχει τεχνική καθοδήγηση.

Ολοκληρώνοντας μέσω του εργαλείου OiRA τη διαδικασία εκτίμησης κινδύνου για το αρτοποιείο, ο χρήστης έχει στη διάθεσή του σε ηλεκτρονική μορφή σχετική έκθεση και σχέδιο δράσης τα οποία υποβοηθούν στην εφαρμογή και παρακολούθηση των μέτρων προστασίας και πρόληψης.

H προώθηση της χρήσης του εργαλείου OiRA αποσκοπεί στην ενθάρρυνση των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, οι οποίες μπορεί να μην έχουν τους πόρους και την τεχνογνωσία να εκτιμήσουν τους κινδύνους στην εργασία, αυξάνοντας έτσι τον αριθμό των επιχειρήσεων αυτών στην Ευρώπη οι οποίες εφαρμόζουν διαδικασίες εκτίμησης και διαχείρισης των κινδύνων.

Αποσκοπεί, επίσης, στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων και την εξάλειψη των εργατικών ατυχημάτων, επαγγελματικών ασθενειών και επικίνδυνων συμβάντων και στην παροχή στήριξης, μέσω της εκπόνησης κατάλληλης και επαρκούς εκτίμησης κινδύνου, σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αρτοποιίας, ώστε αυτές να καταστούν πιο ανταγωνιστικές και κερδοφόρες.

Επισημαίνεται ότι η χρήση του συγκεκριμένου εργαλείου OiRA αναμφίβολα μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας στα αρτοποιεία, γι’ αυτό η χρήση του αλλά και η προσπάθεια προώθησής του πρέπει να είναι συλλογική

Εξάλλου, τα Κυπριακά Ταχυδρομεία ανακοινώνουν ότι σήμερα 08/04/2020 θα παραμείνουν κλειστά το Επαρχιακό Ταχυδρομικό Γραφείο Λεμεσού, το Ταχυδρομείο στον Αερολιμένα Λάρνακας και το Ταχυδρομείο Λιοπετρίου.

Σε μια άλλη εξέλιξη, δύο ηλεκτροκαρδιογράφους και μια αναπνευστική συσκευή BiPAP , παρέδωσαν χθες στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Πάφου και η εταιρεία McDonald’s.

Την αναπνευστική συσκευή BiPAP και τους ηλεκτροκαρδιογράφους παράλαβε ο Διευθυντής της Καρδιολογικής Κλινικής του ΓΝ Πάφου Δρ. Ιωσήφ Μουτήρης.

Στο μεταξύ στο Νοσοκομείο παραδόθηκαν από τις υπεραγορές της Πάφου ( Παπαντωνίου) δύο αναπνευστήρες για τις αυξημένες ανάγκες που αντιμετωπίζει το κρατικό νοσηλευτήριο λόγω και της πανδημίας του κορωνοϊού . Οι μάσκες τοποθετήθηκαν σύμφωνα με τον Διευθυντή του ΓΝ Πάφου Δρ. Σπύρο Γεωργίου στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του κρατικού νοσηλευτηρίου της πόλης.

Επίσης προστατευτικές μάσκες διαρκείας από την σχεδιάστρια μόδας Στάλω Ηλία παραδόθηκαν στην Ελένη Τζιώλη, Ανώτερη Νοσηλευτική Λειτουργό του ΓΝ Πάφου. Οι μάσκες σύμφωνα με την κ. Τζιώλη διανεμήθηκαν στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Πάφου αλλά και σε άλλα τμήματα, και όπου κριθεί ανάγκη.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) ως Μέλος του Διεθνούς Οργανισμού Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (IEC), συντάσσεται μαζί του ενισχύοντας τον αγώνα κατά του Covid-19 και ενημερώνει για την απόφασή του όπως προσφέρει ελεύθερη πρόσβαση στα διεθνή πρότυπα για τους αναπνευστήρες εντατικής παρακολούθησης προς τους ενδιαφερόμενους και ειδικότερα στις βιομηχανίες οι οποίες αναπτύσσουν προϊόντα ή έχουν μετατρέψει τις υπάρχουσες γραμμές παραγωγής τους σε μονάδες για την παραγωγή αναπνευστήρων.

Τα υπό αναφορά πρότυπα είναι τα ακόλουθα:

IEC 60601-1:2005+AMD1:2012 CSV, Medical electrical equipment - Part 1: General requirements for basic safety and essential performance

IEC 60601-1-2:2014, Medical electrical equipment - Part 1-2: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral standard: Electromagnetic disturbances - Requirements and tests

IEC 60601-1-6:2010+AMD1:2013 CSV, Medical electrical equipment - Part 1-6: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral standard: Usability

IEC 60601-1-8:2006+AMD1:2012 CSV, Medical electrical equipment - Part 1-8: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: General requirements, tests and guidance for alarm systems in medical electrical equipment and medical electrical systems

IEC 60601-1-11:2015, Medical electrical equipment - Part 1-11: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: Requirements for medical electrical equipment and medical electrical systems used in the home healthcare environment

Οι ενδιαφερόμενοι και ειδικότερα οι εταιρείες οι οποίες αναπτύσσουν ή κατασκευάζουν αναπνευστήρες εντατικής παρακολούθησης για χρήση στην μάχη ενάντια στο Covid-19, μπορούν να αποταθούν απευθείας στην IEC στο πιο κάτω σύνδεσμο: https://webstore.iec.ch/webstore/webstore.nsf/xpFAQ.xsp?OpenXPage&id=GFOT-BNAEXA

Εξάλλου, την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, Καθηγητή Γιώργο Δημοσθένους, είχαν οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Frederick την Παρασκευή 3 Απριλίου 2020.

Ο Πρύτανης, μέσω προγραμματισμένων τηλε-συναντήσεων στις οποίες συμμετείχαν πέραν των 1000 φοιτητών, ενημέρωσε για τις τελευταίες αποφάσεις και εξελίξεις, για τη νέα εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και για τις εξ αποστάσεως εναλλακτικές μεθόδους ενδιάμεσης και τελικής αξιολόγησης.

Ταυτόχρονα τους διαβεβαίωσε ότι το Πανεπιστήμιο με αίσθημα μεγάλης ευθύνης, προχώρησε μεθοδικά και με πολύ καλό και σωστό σχεδιασμό, στη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων, έτσι ώστε το Εαρινό Εξάμηνο 2020 να ολοκληρωθεί κανονικά, χωρίς προβλήματα και χωρίς καθυστέρηση, με στόχο όλοι οι φοιτητές να ολοκληρώσουν με επιτυχία τις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις.

«Δηλώνουμε περήφανοι που είμαστε ανάμεσα στα πρώτα πανεπιστήμια που αντιμετώπισαν με υπευθυνότητα, με σοβαρότητα και επάρκεια αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση. Η συσσωρευμένη τεχνογνωσία στη χρήση εργαλείων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, που αποκτήθηκε τα τελευταία 7 χρόνια μέσω της προσφοράς 13 εξ αποστάσεως προγραμμάτων σπουδών, η εμπειρία και η ετοιμότητα τόσο του ακαδημαϊκού όσο και του διοικητικού προσωπικού μας έδωσαν τη δυνατότητα να ελαχιστοποιήσουμε τα οποιαδήποτε προβλήματα», ανέφερε ο Πρύτανης.

Ενημέρωσε τους φοιτητές ότι η εξ αποστάσεως διδασκαλία θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος του εξαμήνου, ενώ αναφέρθηκε και στην ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου για μερική διαφοροποίηση του Ακαδημαϊκού Ημερολογίου για το Εαρινό Εξάμηνο 2020, ώστε να παρέχει επιπρόσθετη ευελιξία και χρόνο στους φοιτητές για να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων αναφέρει ότι «η ρύθμιση της στοιχηματικής δραστηριότητας από νομοθεσίες και κανονισμούς είναι απαραίτητη προϋπόθεση, προκειμένου να διασφαλίζεται τόσο η προστασία του παίκτη, σε θέματα που αφορούν ασφάλεια προσωπικών δεδομένων, χρηματικών καταθέσεων αλλά και υποβολή παραπόνων προς την εταιρεία, όσο και η αποφυγή των κυρώσεων/ποινικών αδικημάτων που συνεπάγεται η παράνομη στοιχηματική δραστηριότητα».

Ως εκ τούτου στην νόμιμα είναι υποστατικά παροχής υπηρεσιών στοιχήματος τα οποία κατέχουν άδεια Κλάσης Α από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων είναι «τα τυχερά παιχνίδια που παρέχει η ΟΠΑΠ Κύπρου (όπως π.χ. Κίνο, Τζόκερ, Προπό κ.ά.), το κυβερνητικό λαχείο και τα ιδιωτικά ή μικρά λαχεία που εκδίδονται κατόπιν σχετικής άδειας από το Υπουργείο Οικονομικών, οι ιπποδρομίες σε χώρους που έχει αδειοδοτήσει η Λέσχη Ιπποδρομιών και τα παιχνίδια που παρέχουν τα καζίνο-δορυφόροι σε όλη την Κύπρο, τα οποία εποπτεύονται από την Εθνική Αρχή Παιγνίων και Ελέγχου Καζίνο».

Οποιοδήποτε τυχερό παιχνίδι γίνεται με μηχανική, ηλεκτρική ή άλλη συσκευή στην οποία ο παίκτης πρέπει να πληρώσει σε μετρητά ή φίσια (token) για να παίξει ώστε να αποκομίσει κέρδος, θεωρείται παράνομο, ανεξαρτήτως του είδους του παιχνιδιού (πχ. «φρουτάκια/κουλοχέρης(slot machines)». Επίσης, μηχανές τύπου πόκερ, μηχανές για ιππόδρομο ή αγώνες ταχύτητας, μηχανές για μπίνγκο, κτλ.) είναι παράνομες.

Κυνοδρομίες, παιχνίδια τράπουλας, εκτός των αδειοδοτημένων δορυφορικών καζίνο, και στοιχηματισμός σε υποστατικά που δεν κατέχουν άδεια από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, είναι παράνομα ως επίσης και το ανταλλακτήριο στοιχήματος (betting exchange) και το εκτεινόμενο στοίχημα (spread bet)

Διαδικτυακά και νόμιμα θεωρούνται «εταιρείες παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών στοιχήματος, οι οποίες κατέχουν άδεια Κλάσης Β από την Αρχή.

Παράνομα είναι τα διαδικτυακά καζίνο, τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια, π.χ. διαδικτυακά φρουτάκια/κουλοχέρης (slot machines), τζόκερ μέσω διαδικτύου, διαδικτυακές κυνοδρομίες, κ.ά., η διαδικτυακή τόμπολα και διαδικτυακό λαχείο, το ανταλλακτήριο στοιχήματος (betting exchange) και το εκτεινόμενο στοίχημα (spread bet).

Εξάλλου, ο Δήμος Στροβόλου σε συνέχεια ανακοίνωσης του Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου με ημερομηνία 6 Απριλίου, ενημερώνει το κοινό ότι σύμφωνα με τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι τα ζώα που έρχονται σε επαφή με ανθρώπους που φέρουν τον κορωνοϊό COVID- 19 μολύνονται ή νοσούν σε τέτοιο βαθμό που να μπορούν να μεταδώσουν τον ιό στον άνθρωπο ή σε άλλα ζώα.

Ως εκ τούτου, οι ιδιοκτήτες ζώων καλούνται να μην ανησυχούν, να συνεχίζουν να φροντίζουν τα κατοικίδιά τους τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και να μην τα εγκαταλείπουν.

Υπενθυμίζεται ότι τα δημοτικά πάρκα, συμπεριλαμβανομένου και του Γραμμικού Πάρκου όπως και του Πάρκου Σκύλων, είναι κλειστά για το κοινό με βάση τα κυβερνητικά Διατάγματα για περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Επαναλαμβάνεται ότι όλοι οι ιδιοκτήτες σκύλων οφείλουν να συνοδεύουν τα κατοικίδιά τους όταν βγαίνουν έξω για περίπατο, να τα κρατούν δεμένα με λουρί, να τηρούν αυστηρά τους κανόνες υγιεινής και να μαζεύουν τα περιττώματα των κατοικιδίων τους με τον ενδεδειγμένο τρόπο, για διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

