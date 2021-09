«Στείλε τα λεφτά εδώ, άλλαξα λογαριασμό»

Σε έξαρση είναι πολλές και διαφορετικές ηλεκτρονικές απάτες το τελευταίο διάστημα στην Κύπρο αλλά και όλο τον κόσμο.

Τις τελευταίες μέρες είχαμε αρκετές υποθέσεις όπου πολίτες στην Κύπρο έπεσαν θύματα επιτήδειων με αποτέλεσμα να χαθούν εκατομμύρια ευρώ. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε την υπόθεση όπου υπέκλεψαν κρυπτονομίσματα 35 εκατ. Δολαρίων από Δ/ντη εταιρείας στη Λεμεσό ενώ σε άλλη υπόθεση κατάφεραν να αποσπάσουν 120.000 δολάρια από επιχειρηματία στη Λεμεσό

Παραλίγο... θύμα

Η offsite κατέχει μαρτυρία επιχειρηματία που παραλίγο να πέσει θύμα μια παρόμοιας φύσεως απάτης. Συνομιλούσε μέσω email με συνεργάτη του επιχειρηματία και συμφώνησαν την επόμενη μέρα να γινόταν το έμβασμα για χρήματα που του χρωστούσε. Το βράδυ έφθασε ένα email από δήθεν τον συνεργάτη επιχειρηματία που του ανέφερε ότι άλλαξε λογαριασμό και η πληρωμή να γίνει στο νέο λογαριασμό.

Την επόμενη μέρα ο επιχειρηματίας που θα έκανε την πληρωμή επικοινώνησε τηλεφωνικώς με τον συνεργάτη του για να τον ρωτήσει εάν όντως άλλαξε λογαριασμό. Όταν του απάντησε αρνητικά διαπιστώθηκε η απάτη και έτσι απέφυγε την παγίδα.

O Υπεύθυνος του Γραφείου Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Αντρέας Αναστασιάδης, μιλώντας το πρωί της Πέμπτης στην εκπομπή «Offsite On Air» της Digital TV, ανέφερε ότι η συγκεκριμένη απάτη είναι γνωστή ως «Man in the middle».

Πώς λειτουργεί η απάτη Man in the middle

«Κάποιος μπαίνει ενδιάμεσα 2 προσώπων που εμπορεύονται και παρακολουθεί τις δοσοληψίες που έχουν. Εάν ο Α χρωστά λεφτά στον Β, ο δήθεν Β του στέλνει email και του αναφέρει ότι έχει αλλάξει η τράπεζα του και αντί να καταβάλεις το έμβασμα στην Ελλάδα π.χ. να το καταβάλεις πχ στη Τσεχία. Ο πελάτης πληρώνει στη Τσεχία και έτσι ο δράστης παίρνει τα χρήματα. Και μετά διαπιστώνεται ότι δεν έχει γίνει η πληρωμή στον πραγματικό επιχειρηματία»

«Μπορεί να είναι εκ μέρους μας το λάθος, να έχει παραβιαστεί δηλαδή το δικό μας email ή του άλλου χρήστη»

«Να εμπιστευόμαστε τα emails αλλά να είμαστε υποψιασμένοι»

«Να εμπιστευόμαστε τα emails αλλά με προσοχή. Να είμαστε προσεχτικοί και να υποψιασμένοι. Γιατί άλλαξε τράπεζα τώρα αφού τόσα χρόνια του κατέθετα χρήματα στον συγκεκριμένο λογαριασμό; Να ρωτήσω την άλλη πλευρά και να βεβαιωθώ ότι όντως άλλαξε λογαριασμό. Όπως και με τους διαγωνισμούς να παίρνουμε τηλέφωνο να ρωτάμε πριν δώσουμε στοιχεία. Να είμαστε προσεκτικοί και επιφυλακτικοί».

Για την υπόθεση κλοπής 35 εκατ. Δολαρίων σε κρυπτονομίσματα

«Άλλαξαν ένα ψηφίο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και καταφέραν να τον ξεγελάσουν. Έδωσαν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι τους με αποτέλεσμα να αποσπάσουν αυτό το μεγάλο ποσό τόσο εύκολα. Πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι. Υπάρχει έξαρση στην απόκτηση κρυπτονομισμάτων γιατί υπάρχει ανοδική αξία και Κύπριοι χρήστες προσπαθούν να επενδύσουν σε αυτά. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και να είμαστε σίγουροι ότι είμαστε σε ασφαλές περιβάλλον».

Μπορούν να εντοπιστούν οι δράστες;

«Είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστούν οι δράστες. Βρίσκονται πίσω από μία οθόνη. Προσπαθούν να πλησιάσουν το κοινό ωραιοποιώντας κάποια κατάσταση ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι αυτή η ταυτότητα του δράστη. Κατά 99% δρουν από το εξωτερικό. Κυρίως από χώρες της Ασίας και οι αρχές εκεί δεν ανταποκρίνονται στο κάλεσμα μας για να συνεργαστούμε και να βρούμε τους δράστες».

Συμβουλές για να αποφύγετε την συγκεκριμένη απάτη:

- Όταν τους ζητείται η καταβολή χρημάτων σε διαφορετικό τραπεζικό λογαριασμό από αυτόν που χρησιμοποιούν συνήθως, να προβαίνουν σε επαλήθευση του αιτήματος, μέσω τηλεφωνικής ή άλλης επικοινωνίας με τον προμηθευτή.

- Να αλλάζουν τακτικά τους κωδικούς πρόσβασης στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο και να χρησιμοποιούν τεχνικές αυθεντικοποίησης δύο βημάτων (two step verification) για την είσοδό τους στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

- Να χρησιμοποιούν προγράμματα προστασίας από κακόβουλο λογισμικό, τόσο στον υπολογιστή τους, όσο και στις φορητές συσκευές, τα οποία να ενημερώνουν τακτικά.

- Να μην ανοίγουν συνδέσμους που εμπεριέχονται σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μηνύματα κειμένου από αγνώστους, καθώς οι σύνδεσμοι αυτοί ενδέχεται να παραπέμπουν σε κακόβουλες ιστοσελίδες ή και να προκαλούν την εγκατάσταση κακόβουλου λογισμικού.

- Να προβαίνουν σε τακτικό έλεγχο στις ρυθμίσεις των φίλτρων ανακατεύθυνσης του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υπάρχει ενεργό τέτοιο φίλτρο ανακατεύθυνσης σε άλλο άγνωστο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τότε να διαγράφουν τέτοια ρύθμιση και να ενημερώνεται η Αστυνομία.

- Να προβαίνουν τακτικά σε έλεγχο του ιστορικού πρόσβασης στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο και όταν παρατηρούν άγνωστη σύνδεση να λαμβάνουν διορθωτικά μέτρα.

Για άλλες απάτες με SMS για διαγωνισμούς

«Οι προσπάθειες των επιτήδειων είναι συνεχείς για να εξαπατήσουν το κοινό. Αποστέλλουν μαζικά μηνύματα με ελκυστική όψη για να επικεντρώσουν το ενδιαφέρον μας. Δεν δίνουμε κωδικούς σε τρίτα πρόσωπα».

Δείτε όλα όσα είπε ο κ. Αναστασιάδης: