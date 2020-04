Στήριξη 100 άπορων οικογενειών από το Ε.Σ.Σ.Ε. Πάφου το Πάσχα

Στη στήριξη εκατό άπορων οικογενειών το Πάσχα προχώρησε το Ε.Σ.Σ.Ε. Πάφου.

Ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Επαρχιακού Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Πάφου, ανακοινώνουν πως με τη συμβολή όλων, το Ε.Σ.Σ.Ε. Πάφου σε συνεργασία με τις Εθελοντικές Οργανώσεις μέλη του, κατάφερε να στηρίξει 100 οικογένειες συμπολιτών μας, που χρειάζονται βοήθεια σε αυτές τις πολύ ιδιαίτερες στιγμές που ζούμε όλοι, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Επίσης το Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Πάφου εκφράζει τις θερμές τους ευχαριστίες και την απέραντη ευγνωμοσύνη τους σ’ όλους όσους υποστήριξαν την προσπάθεια τους για στήριξη άπορων οικογενειών το Πάσχα που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο του.

Επιπρόσθετα ευχαρίστησε τους Εθελοντές που βοήθησαν στην ετοιμασία των πασχαλινών πακέτων.

Ιδιαίτερα σημαντική όμως υπήρξε η συμβολή , όπως σημειώνει , του Inner Wheel Club of Paphos, του Συνδέσμου Κυριών, του International School of Paphos, LAIKO-COSMOS TRADING LTD, Ενωμένα Φαρμακεία Κύπρου, Sozos Iordanou & Son Ltd, Αρτοποιεία Επαμεινώνδα, Αρτοποιεία ΖΟΡΠΑ και όλων εκείνων των ανώνυμων συμπολιτών μας που πρόσφεραν απλόχερα δωροκουπόνια για τρόφιμα.

Το Ε.Σ.Σ.Ε. Πάφου εύχεται τέλος ολόψυχα Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση, στέλνοντας το μήνυμα ότι με την αισιοδοξία σύντομα θα ξεπεράσουμε αυτή την πανδημία και την ελπίδα για τις καλύτερες μέρες που θα έρθουν.

ΚΥΠΕ