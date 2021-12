Στο Χιούστον η Υπουργός Ενέργειας για επαφές για τα ενεργειακά

Τα θέματα διακρατικής συνεργασίας σε σχέση με τις υποδομές για παραγωγή και μεταφορά στην Αίγυπτο, του φυσικού αερίου από το κοίτασμα «Αφροδίτη» θα συζητήσει τη Δευτέρα, στο Χιούστον των ΗΠΑ, η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Νατάσα Πηλείδου, σε συνάντηση με τον Αιγύπτιο ομόλογό της και τον Πρόεδρο της εταιρείας Chevron.

Η Υπουργός θα έχει σημαντικές επαφές για τα θέματα ενέργειας με ομολόγους της, κρατικούς αξιωματούχους και ανώτερα στελέχη εταιρειών αμερικανικών συμφερόντων που δραστηριοποιούνται στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ θα συμμετέχει και στις εργασίες του διεθνούς ενεργειακού συνεδρίου «23rd World Petroleum Congress». Μεταξύ άλλων θα έχει συνάντηση με Αντιπρόεδρο της ExxonMobil, με τον οποίο θα συζητήσουν το ερευνητικό πρόγραμμα της εταιρείας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η κα Πηλείδου θα παρακαθήσει το πρωί της Δευτέρας (τοπική ώρα) σε κοινή συνάντηση με τον Υπουργό Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων της Αιγύπτου, Tarek El – Molla και τον Πρόεδρο της εταιρείας Chevron για τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και τη Νότιο Αμερική, Clay Neff, με τους οποίους θα συζητήσει τον σχεδιασμό και την απαραίτητη διακρατική συνεργασία σε σχέση με τις υποδομές για παραγωγή και μεταφορά στην Αίγυπτο, του φυσικού αερίου από το κοίτασμα «Αφροδίτη».

Ακολούθως, προστίθεται, η Υπουργός Ενέργειας θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον κ. Neff, στο πλαίσιο των συνεχών επαφών που πραγματοποιούνται μεταξύ Υπουργείου και Chevron όσον αφορά στην πορεία των εργασιών της εταιρείας για οριστικοποίηση του Σχεδίου Ανάπτυξης και Παραγωγής του «Αφροδίτη».

Αύριο Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2021, η Υπουργός Ενέργειας θα λάβει μέρος, μαζί με ομολόγους της από ΗΠΑ, Αίγυπτο, Ρουμανία και Κένυα, σε Υπουργική Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στο πλαίσιο του «23rd World Petroleum Congress», με θέμα «Ενεργειακή Συνεργασία: Νέα ατζέντα για το μεταβαλλόμενο ενεργειακό τοπίο» (Energy Cooperation: A new agenda for the changing energy landscape).

Στην αρχική της παρέμβαση, η κα Πηλείδου θα παρουσιάσει τη στρατηγική και τις περιφερειακές πρωτοβουλίες της Κύπρου για μετάβαση στην πράσινη ενέργεια, όπως την προσπάθεια ανάπτυξης ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής σε Ανατολική Μεσόγειο και Μέση Ανατολή. Θα αναφερθεί, παράλληλα, στην πρόθεση της Κύπρου να εργαστεί, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του East Mediterranean Gas Forum το 2022, για διεύρυνση της ατζέντας του Οργανισμού, με στόχο την προώθηση πολιτικών και δράσεων που θα βοηθήσουν την περιοχή μας να γίνει πρωτοπόρος στην ενεργειακή μετάβαση και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Αμέσως μετά την Υπουργική Συζήτηση, η Υπουργός θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του Διεθνούς Ενεργειακού Φόρουμ (International Energy Forum) Joseph McMonigle. Επιπρόσθετα, το πρωί της ίδιας μέρας θα πραγματοποιηθεί συνάντηση της κας Πηλείδου με τον Αντιπρόεδρο Έρευνας και Νέων Επιχειρήσεων της ExxonMobil John Ardill, με τον οποίο θα συζητήσουν το ερευνητικό πρόγραμμα της εταιρείας.

Όπως έχει ανακοινωθεί επίσημα, η κοινοπραξία των εταιρειών ExxonMobil και Qatar Energy προχωρά, πριν το τέλος του χρόνου, με επιβεβαιωτική γεώτρηση στο κοίτασμα φυσικού αερίου «Γλαύκος», στο Τεμάχιο 10 της κυπριακής ΑΟΖ, ενώ εντός των επόμενων ημερών υπογράφεται στη Λευκωσία και το Συμβόλαιο Έρευνας και Αναλογικού Καταμερισμού Παραγωγής για αδειοδότηση της κοινοπραξίας στο Τεμάχιο 5.

ΚΥΠΕ