Στο λεωφορείο μαζί με τους μαθητές ο Υπ. Μεταφορών (Φώτος)

View this post on Instagram

Κατόπιν έντονων παραπόνων από το Σύνδεσμο Γονέων και το γυμνάσιο Αγίας Βαρβάρας για την κατάσταση των λεωφορείων που μεταφέρουν τους μαθητές, σήμερα το πρωί παρέα με τα παιδιά πραγματοποιήσαμε το δρομολόγιο από τη Σια. Η κατάσταση ήταν απογοητευτική και άμεσα δόθηκαν οδηγίες, ώστε το συγκεκριμένο λεωφορείο να ακινητοποιηθεί και να ελεγχθεί λεπτομερώς. Παράλληλα, θα ελεγχθούν τις επόμενες ημέρες όλα τα σχολικά, ώστε να διαπιστωθεί εάν τηρούν τα κριτήρια ασφάλειας και καθαριότητας.