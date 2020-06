Στο top3 της ΕΕ οι κυπριακές φυλακές στα μέτρα κατά του κορωνοϊού

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των επιπτώσεων του κορωνοϊού στους πληθυσμούς των Φυλακών των χωρών του Συμβουλίου της Ευρώπης, SPACE I-2020, η οποία διενεργείται από το Πανεπιστήμιο της Λωζάνης, η χώρα μας είναι στην 3η θέση μαζί με τη Σλοβενία με ποσοστό 15.9% ανάμεσα στις διοικήσεις Φυλακών που έλαβαν έγκαιρα μέτρα για αποφυλακίσεις στα πλαίσια πρόληψης του κορωνοϊού.

Οι αποφυλακίσεις οι οποίες διενεργήθηκαν αφού λήφθηκαν υπόψη οι συστάσεις των αρμόδιων Επιτροπών όπως η Επιτροπή Πρόληψης των Βασανιστηρίων (CPT) του ΣτΕ, η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η Υποεπιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και άλλης Σκληρής, Απάνθρωπης, Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (CAT), το Συμβούλιο Ποινολογικής Συνεργασίας του ΣτΕ (PC-CP), ο Διεθνής Σύνδεσμος Σωφρονιστικών Υπηρεσιών και Φυλακών (ICPA - International Corrections and Prisons Association), ο Διεθνής ΜΚΟ για τα θέματα Ανθρώπινων Δικαιωμάτων στις Φυλακές PRI - Penal Reform International, το DIGNITY του Δανέζικου Ινστιτούτου κατά των Βασανιστηρίων, ο Διεθνής Σύνδεσμος Πρόληψης των Βασανιστηρίων (APT – Association for the Prevention of Torture) κ.α., καθώς και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, που προέτρεπαν όλα τα κράτη και ειδικότερα τις χώρες με υπερπληθυσμό στις Φυλακές, να προβούν σε αποφυλακίσεις για μείωση του υπερπληθυσμού, ως έκτακτο μέτρο πρόληψης ενόψει της απειλής του κορωνοϊού. Η απειλή έστω και ενός κρούσματος του μεταδοτικού ιού στις Φυλακές, θα επέφερε αλυσιδωτά προβλήματα στον έγκλειστο χώρο, με τη γρήγορη μόλυνση των κρατουμένων και του προσωπικού, και με τραγικές συνέπειες για τον γενικότερο πληθυσμό, αφού το σύστημα υγείας της χώρας θα ήταν ανέφικτο να ανταποκριθεί σε μια τέτοια πρόκληση.

Η καταλυτική παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας, τον οποίο η Διεύθυνση του Τμήματος Φυλακών ευχαριστεί, για την αποσυμφόρηση των Φυλακών και των έγκαιρων αποφυλακίσεων στα πλαίσια των μέτρων πρόληψης της πανδημίας του κορωνοϊού, είχε ως αποτέλεσμα την προστασία της έγκλειστης κοινότητας, κρατώντας τον ιό, εκτός των Φυλακών.

Στα πιο πάνω πλαίσια, το Τμήμα Φυλακών είχε προχωρήσει σε σειρά μέτρων πρόληψης του μεταδοτικού ιού από τις 10.3.20, μετά το πρώτο κρούσμα κορωνοϊού στη χώρα μας στις 09.3.20, με σκοπό την προστασία και τη μείωση των κινδύνων για τους κρατούμενους και το προσωπικό.

Η χώρα μας, στις στατιστικές του ΣτΕ για το θέμα του υπερπληθυσμού, το 2017 ήταν η 3η χειρότερη χώρα με προβάδισμα στον υπερπληθυσμό. Ωστόσο, στη δύσκολη κατάσταση της κρίσης της πανδημίας του κορωνοϊού, λήφθηκαν άμεσα και έγκαιρα τα αναγκαία μέτρα, τόσο με την προώθηση αριθμού αποφυλακίσεων όσο και με τα προληπτικά μέτρα που από την πρώτη στιγμή λήφθηκαν από το Τμήμα Φυλακών, την αμέσως επόμενη ημέρα μετά το πρώτο κρούσμα κορωνοΐού στην Κύπρο, με αποτέλεσμα να προληφθούν όλες οι αρνητικές συνέπειες για κατάρρευση του συστήματος των Φυλακών και του συστήματος υγείας της χώρας, ώστε σήμερα οι Φυλακές Κύπρου να είναι στην 3η καλύτερη θέση των χωρών του ΣτΕ που έλαβαν έγκαιρα μέτρα για αποφυλακίσεις και αποσυμφόρηση των Φυλακών.

Η Διεύθυνση του Τμήματος Φυλακών ευχαριστεί επίσης το προσωπικό των Φυλακών και τους κρατούμενους για το υψηλό αίσθημα ευθύνης, και το κοινό για τη συνεργασία του και την πλήρη συμμόρφωση με τις οδηγίες που εκδίδονται από τη Διεύθυνση στα πλαίσια πρόληψης του κορωνοϊού, από την πρώτη φάση εμφάνισης της απειλής του ιού.