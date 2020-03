Συνεργασία FSE-MED με ICAO σε για Εθνικά Σχέδια Κρίσεων

Τη σύσταση, όπως το κράτος ετοιμάσει ένα ολοκληρωμένο και λεπτομερές «Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Κρίσεων» το οποίο θα περιλαμβάνει όλα τα πιθανά σενάρια κρίσεων, όχι μόνο στις αερομεταφορές και στην δημόσια υγεία, αλλά και φυσικές καταστροφές , μαζικές ροές προσφύγων και άλλα, επανέλαβε ο Διευθυντής του Μεσογειακού Ιδρύματος Ασφάλειας Πτήσεων – FSF-MED Χρίστος Πέτρου, ο οποίος αναφέρθηκε και στη συνεργασία του Ιδρύματος με τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) για τον κορωνοϊό σε πρόγραμμα που παρέχει στήριξη στην ετοιμασία « Εθνικών Σχεδίων Διαχείρισης Κρίσεων» για επιδημίες και πανδημίες.

Μιλώντας στο ΚΥΠΕ με αφορμή την συνεργασία του Ιδρύματος με πρόγραμμα του ICAO “ICAO Collaborative Arrangement for the Prevention and Management of Public Health Events in Civil Aviation (CAPSCA)”, ο κ. Πέτρου είπε ότι η ετοιμασία και η διαχείριση τού Εθνικού αυτού Σχεδίου θα πρέπει να είναι ευθύνη μιας «Εθνικής Αρχής Διαχείρισης Κρίσεων».

Σημείωσε ότι η ανάγκη αυτή ήταν και ένα από τα συμπεράσματα πρόσφατου συνεδρίου για το θέμα της διαχείρισης κρίσεων και στο οποίο συμμετείχαν με ομιλητές, όπως είπε, όλοι οι αρμόδιοι Διεθνείς Οργανισμοί και άλλοι ειδικοί από το εξωτερικό.

Αναφορικά με την συνεργασία του Ιδρύματος με πρόγραμμα του ICAO, ο κ. Πέτρου είπε ότι το CAPSCA έχει 130 Μέλη μεταξύ των οποίων εξειδικευμένοι Οργανισμοί του ΟΗΕ, η ΙΑΤΑ, η EASA, o EUROCONTROL, και πολλοί άλλοι, ως επίσης και Εθνικές Αρχές Κρατών οι οποίες ασχολούνται με θέματα αερομεταφορών και υγείας σε περιπτώσεις κρίσεων επιδημιών και πανδημιών.

Πρόσθεσε πως το πρόγραμμα CAPSCA του ICAO παρέχει βοήθεια και συνεχή ενημέρωση για κρίσεις σε θέματα αερομεταφορών και δημόσιας υγείας, όπως επιδημίες και πανδημίες, σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο.

Παρέχει επίσης στήριξη στην ετοιμασία « Εθνικών Σχεδίων Διαχείρισης Κρίσεων» και την πραγματοποίηση ασκήσεων ετοιμότητας, ως επίσης και σχετική εκπαίδευση, υπογράμμισε.

Τέλος, ο κ. Πέτρου είπε στο ΚΥΠΕ ότι το CAPSCA είναι το μοναδικό παγκόσμιο πρόγραμμα που συντονίζει τη διεθνή αεροπορία και δίνει απαντήσεις σε κινδύνους για τη δημόσια υγεία, συμπεριλαμβανομένων των επιδημιών και πανδημιών, σε στενή συνεργασία με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας ( WHO).

ΚΥΠΕ