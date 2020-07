Τα βραβεία για τον παγκύπριο διαγωνισμό δημόσιων ειδικών σχολίων

To Φιλανθρωπικό Ίδρυμα ‘Yianis Christodoulou Foundation’ εκφράζει θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό ‘HELPING CHILDREN – HANDS UP FOR ALL,’ που προκήρυξε πρόσφατα το Ίδρυμα. Μέσα από τον διαγωνισμό, το Ίδρυμα θέλησε να δώσει την ευκαιρία στα παιδιά που φοιτούν σε ειδικά σχολεία στην Κύπρο, να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα, τα ταλέντα και τα ενδιαφέροντά τους, μέσα από διάφορες καλλιτεχνικές δημιουργίες, οι οποίες να προωθούν τις πανανθρώπινες αξίες της ισότητας, του σεβασμού, της αγάπης, της φιλίας, της κοινωνικής ενσωμάτωσης, κ.λ.π.

Όλα τα Ειδικά Σχολεία έδειξαν τεράστιο ενδιαφέρον και δούλεψαν με ζήλο ετοιμάζοντας διάφορες συμμετοχές και έργα όπως υπέροχα φιλμάκια, τραγούδια, έργα τέχνης και τρισδιάστατες κατασκευές. Η διαδικασία της αξιολόγησης ήταν ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτητική. Το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα ‘Yianis Christodoulou Foundation’ θέλοντας να εκφράσει την στήριξη και την εκτίμησή του για το έργο που επιτελείται στα Ειδικά Σχολεία και το αναφαίρετο δικαίωμα των παιδιών με ειδικές ικανότητες στην εκπαίδευση, αποφάσισε να αυξήσει το συνολικό ποσό των βραβείων από €17.000 σε €27.000 βραβεύοντας έτσι όλες τις συμμετοχές.

Συγκεκριμένα:

- Το Α’ Βραβείο των €10.000 απονέμεται στο Ειδικό Σχολείο Αγίου Σπυρίδωνα (Λάρνακα) για το τραγούδι και φιλμάκι με τίτλο ‘Δημιουργώ, Μοιράζομαι, Αγαπώ. Αυτό είμαι εγώ’. Η σύνθεση ανήκει στην Έλενα Ελευθεριάδου ενώ οι στίχοι στην Άντρη Χαραλάμπους. Το τραγούδι ερμηνεύουν τα παιδιά, Νεφέλη Αντωνίου-ένα ταλαντούχο κορίτσι που ενώ δυσκολεύεται τόσο πολύ στο λόγο, τραγουδά υπέροχα- καθώς και ο Γιώργος Αναστασίου και η Άντρη Κακούσιη. Η βραβευμένη συμμετοχή βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο https://bit.ly/31I0wKI

- Το Β’ Βραβείο των €5.000 απονέμεται στο Ειδικό Σχολείο Αποστόλου Βαρνάβα (Αμμόχωστος) για την τρισδιάστατη κατασκευή – παιχνίδι με τίτλο ‘Από την συνεργασία στην αγάπη, από την αγάπη στην αλληλεγγύη και ξανά όλοι τα χέρια ψηλά’. Η βραβευμένη συμμετοχή βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο https://bit.ly/2AqmoPi

- Το 3ο Βραβείο των €2.000 απονέμεται ισότιμα και στα 6 υπόλοιπα ειδικά σχολεία που έλαβαν μέρος, έτσι ώστε κάθε σχολείο να βραβευθεί με το ποσό των €2.000 έκαστο:

• Ειδικό Σχολείο Ευαγγελισμός για το τραγούδι με τίτλο ‘Σήκωσε τα χέρια ψηλά’

• Ειδικό Σχολείο Λευκωσίας για το φιλμάκι με τίτλο ‘Τα δικά μας παιδιά’

• Ειδικό Σχολείο Θεοσκέπαστης – Πάφου για την τρισδιάστατη κατασκευή με ανακυκλώσιμα υλικά με τίτλο ‘Learning knows no bounds’

• Σχολή Κωφών Λευκωσία για το φιλμάκι με τίτλο ‘‘Ο κόσμος όλος μια σκηνή κι ο καθένας έχει ένα ρόλο να παίξει’.

• Ειδικό Σχολείο Απόστολος Λουκάς για το φιλμάκι ‘….3,2,1 εκτόξευση’

• Σχολή Τυφλών Λευκωσία για το έργο ‘Όλη η αγάπη είναι στα χέρια μας, ας τη μοιραστούμε’

Όλα τα πιο πάνω έργα μπορείτε να τα βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα στο https://bit.ly/2YVu5GN καθώς και στο Υoutube Channel του Ιδρύματος https://bit.ly/2C0x5bN .

Σημειώνεται ότι όλα τα πιο πάνω βραβεία θα αξιοποιηθούν σύμφωνα με τους κανονισμούς του διαγωνισμού για την αγορά σχολικού εξοπλισμού, τη βελτίωση σχολικών χώρων και την αναβάθμιση των εκπαιδευτικών μέσων των ειδικών σχολείων μετά από την εξασφάλιση των σχετικών εγκρίσεων από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Η τελετή βράβευσης του διαγωνισμού και η απονομή των βραβείων θα γίνει μετά την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας για τη διαχείριση της πανδημίας COVID-19.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα ‘Yianis Christodoulou Foundation’ μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του ιδρύματος στον σύνδεσμο https://www.yianischristodouloufoundation.com/ καθώς και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης Facebook: https://www.facebook.com/YCFoundationCy/ και Instagram: https://www.instagram.com/ycf_cyprus/.