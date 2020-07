Τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το ΓΤΠ

Σε εισηγήσεις για τη διαδικασία στήριξης του Τύπου, την αξιοποίηση κονδυλίων για τη διαφώτιση, τις διαδικασίες διαγωνισμών, την καταμέτρηση των βιβλίων στις βιβλιοθήκες του, το προσωπικό που απασχολείται στον Κλάδο Μεταφράσεων και τον έλεγχο του χρόνου προσέλευσης και αποχώρησης από την εργασία λειτουργών του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ), οι οποίοι μετακινήθηκαν σε άλλα Υπουργεία, προβαίνει η Ελεγκτική Υπηρεσία σε ειδική έκθεση για το γραφείο.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην έκθεση, την οποία μεταδίδει το ΓΤΠ, «το Σχέδιο Καταβολής Ενίσχυσης Ήσσονος Σημασίας (De Minimis) για Στήριξη του Τύπου (Εφημερίδων), στα πλαίσια του οποίου καταβλήθηκαν το 2017 και 2018 χορηγίες συνολικού ύψους €544.500, δεν είναι σύμφωνο με τις διεθνώς αποδεκτές πρακτικές για ενίσχυση μέσων μαζικής ενημέρωσης (ΜΜΕ), δεν εξυπηρετεί την ύπαρξη πραγματικής ελευθεροτυπίας, αλλά με τον τρόπο που δίνονται οι χορηγίες, ως κατά χάριν απόφαση της Κυβέρνησης, δημιουργεί συνθήκες υπόσκαψης της ελευθεροτυπίας και εξάρτησης των ΜΜΕ από την εκάστοτε Κυβέρνηση».

«Σημειώσαμε ότι χορηγία ύψους €80.000 προς συγκεκριμένο πρακτορείο διανομής Τύπου δεν φαίνεται να εξυπηρετεί κανένα σκοπό που σχετίζεται με την ελευθεροτυπία», προστίθεται.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία εισηγείται «όπως για τη χορηγία στα ΜΜΕ καταρτιστεί Σχέδιο, το οποίο να βασίζεται σε μία εκ των τεσσάρων μεθόδων κρατικής χορηγίας ή συνδυασμό αυτών, σύμφωνα με τον Οδηγό «Official Development Assistance for Media: Figures and Findings», τον οποίο εξέδωσαν ο Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) και το Κέντρο CIMA (Center for International Media Assistance) ή εναλλακτικά να δοθούν φορολογικές ελαφρύνσεις στα μέσα ενημέρωσης».

Σε κάθε περίπτωση, σημειώνεται, «θεωρούμε σημαντικό όπως η Βουλή των Αντιπροσώπων ασκεί ουσιαστικό έλεγχο, που θα αφορά στην έγκριση, τόσο του Σχεδίου, όσο και του συνολικού ποσού που θα διανέμεται ως χορηγία στα ΜΜΕ».

Εισήγηση γίνεται επίσης όπως τα έντεκα άτομα που απασχολούνταν στον Κλάδο Μεταφράσεων αξιοποιηθούν κατάλληλα.

Σε σχέση με την μη αξιοποίηση ποσού ύψους €268.579 (ποσοστό 37,1%) από τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό του 2018 από το Κονδύλι «Διαφώτιση», στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αναφέρεται ότι «επισημάναμε όπως η ετοιμασία του Προϋπολογισμού γίνεται σε πιο ορθολογιστική βάση και να γίνει επαναξιολόγηση και εκσυγχρονισμός των μεθόδων προώθησης των εθνικών θέσεων και διαφώτισης για το κυπριακό πρόβλημα, αξιοποιώντας, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα που παρέχουν σύγχρονα μέσα επικοινωνίας και διαδικτύου».

Η Ελεγκτική Υπηρεσία εντοπίζει επίσης την προκήρυξη δύο διαγωνισμών που αφορούσαν τη δημιουργία ιστότοπου του ΓΤΠ και σχεδιασμό ενημερωτικής εκστρατείας και παραγωγής υλικού προβολής για την οδική ασφάλεια με συνοπτικές διαδικασίες και αποστολή εγγράφων σε αριθμό οικονομικών φορέων χωρίς γραπτή αιτιολόγηση για την επιλογή τους, κατά παράβαση του Νόμου 73(Ι)/2016.

«Επισημάναμε ότι θα πρέπει να υπάρχει γραπτή αιτιολόγηση για την επιλογή των οικονομικών φορέων, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας», αναφέρεται.

Αναφέρεται επίσης σε υπόδειξη από πλευράς του Υπουργείου Εσωτερικών ότι η ανάθεση πρόσθετης εργασίας, ακόμα και χωρίς χρέωση για την Κυπριακή Δημοκρατία, δυνατόν να θεωρηθεί ότι παρέχει στον συγκεκριμένο ανάδοχο όφελος, σε σύγκριση με άλλους και εκφράζει τη σύμφωνο άποψή της.

Σε σχέση με το μηχανογραφικό σύστημα βιβλιοθηκών, σύμφωνα με τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας «στις 16.9.2019 καταλογογραφήθηκαν 5.217 βιβλία, ενώ στο χειρόγραφο μητρώο υπάρχουν καταχωρισμένα 19.002 βιβλία». Επίσης, προστίθεται, «επισημάνθηκε ότι επί σειρά ετών δεν διενεργείται φυσική καταμέτρηση των βιβλίων της βιβλιοθήκης και ως εκ τούτου, δεν υποβάλλεται ετήσιο πιστοποιητικό φυσικής καταμέτρησης στη λήξη του έτους στον Γενικό Λογιστή και Γενικό Ελεγκτή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Αποθηκών αρ. 110».

«Εισηγηθήκαμε όπως γίνει φυσική καταμέτρηση των βιβλίων το συντομότερο και γίνει συμφιλίωση των αποτελεσμάτων με τον αριθμό των βιβλίων που βρίσκονται καταχωρισμένα στα χειρόγραφα μητρώα και στο μηχανογραφημένο σύστημα και να τηρούνται οι πρόνοιες του πιο πάνω Κανονισμού Αποθηκών», αναφέρεται.

Αναφορά γίνεται σε τους λειτουργούς του ΓΤΠ που μετακινήθηκαν σε άλλα Υπουργεία, με την Ελεγκτική Υπηρεσία να διαπιστώνει ότι από τους οκτώ λειτουργούς, δύο δεν κτυπούν κάρτα στους χώρους εργασίας τους ούτε καταγράφουν τον χρόνο προσέλευσης/ αποχώρησής τους από αυτήν.

«Επισημάναμε ότι οι διατάξεις που διέπουν τον έλεγχο του ωραρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας θα πρέπει να τύχουν αμέσως καθολικής εφαρμογής», σημειώνεται.