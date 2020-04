Το Hope for Children κοινοποιεί ταινία μικρού μήκους για την σεξουαλική κακοποίηση παιδιών με τίτλο "Watch Over Me".

Οπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου του Οργανισμού, η ταινία σε σκηνοθεσία της Leah Kayaleh, σενάριο και χρηματοδότηση από τους Leah Kayaleh και Rani Kayaleh, δημιουργήθηκε για σκοπούς ενημέρωσης.

Στο δελτίο Τύπου καλούνται οι γονείς να μιλούν στα παιδιά τους για τα καλά και κακά μυστικά και να τα ενθαρρύνουν να μιλήσουν σε κάποιον που εμπιστεύονται για τα μυστικά που τα κάνουν να νιώθουν άβολα.

Αναφέρεται ότι η αγάπη και το μίσος μπορεί να είναι μπερδεμένα όταν ένα παιδί κακοποιείται σεξουαλικά και ότι η αμφιβολία είναι μία από τις κύριες συνθήκες που περιγράφουν.

"Δίδαξε στο παιδί να αγαπά τον εαυτό του και να λέει ΟΧΙ όταν κάτι το κάνει να νιώθει άβολα. Εξήγησε στο παιδί σου ότι δεν χρειάζεται να λέει ΝΑΙ για να το αγαπούν και ότι οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να το αποδέχονται ακόμα και αν λέει ΟΧΙ", αναφέρει το δελτίο Τύπου.

Καλούνται οι γονείς να παρατηρούν τα παιδιά τους, να αξιολογούν τις ανάγκες τους , να παρατηρούν τον λεκτικό και μη-λεκτικό τρόπο επικοινωνίας.

Αν κάποιος υποψιάζεται ότι κάποιο παιδί βιώνει σεξουαλική κακοποίηση, μπορεί να τηλεφωνήσεις στο “Hope For Children” CRC Policy Center σε 24ωρη βάση στο 22103234 για καθοδήγηση και στήριξη ή να στείλει μήνυμα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας www.uncrcpc.org.cy.

Μπορεί επίσης να ενημερώσει την Αστυνομία ή τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας.

ΚΥΠΕ