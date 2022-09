Τέλος 2022 λειτουργεί το γραφείο ΠΟΥ στην Κύπρο

Τηλεδιάσκεψη με τον Περιφερειακό Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη, κ. Hans Kluge, είχε χθες το απόγευμα ο Υπουργός Υγείας, κ. Μιχάλης Χατζηπαντέλα, με θέμα τη δημιουργία του Εθνικού Γραφείου της Περιφέρειας Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Κύπρο.

Ο κ. Χατζηπαντέλα, ενημέρωσε τον κ. Kluge για την εξασφάλιση έγκρισης που έλαβε από το Υπουργικό Συμβούλιο για την έναρξη των συνομιλιών, με αποτέλεσμα η λειτουργία του Περιφερειακού γραφείου να αρχίσει περί τα τέλη του έτους.

Ο κ. Kluge συνεχάρη τον Υπουργό Υγείας για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, τονίζοντας πως η λειτουργία του γραφείου θα επιφέρει σημαντικό όφελος όχι μόνο για την Κύπρο αλλά και για την ευρύτερη περιοχή.

Ο κ. Kluge εισηγήθηκε στον κ. Χατζηπαντέλα, όπως πραγματοποιήσουν δια ζώσης συνάντηση στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στο Committee for Europe of the World Health Organization 72nd session που θα διεξαχθεί στο Ισραήλ, στις 12 - 14 Σεπτεμβρίου 2022. Αποφασίστηκε επίσης, η έναρξη των συζητήσεων μεταξύ υπηρεσιακών λειτουργών του ΠΟΥ και του Υπουργείου Υγείας, για τη διευθέτηση τεχνικών και διαδικαστικών ζητημάτων.

Το Εθνικό Γραφείο Περιφέρειας της Ευρώπης του ΠΟΥ στην Κύπρο θα δραστηριοποιηθεί: