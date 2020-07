Τέλος η υποχρεωτική χρήση γαντιών - Ποιους εργαζόμενους αφορά

Σύμφωνα με τις αναθεωρημένες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC, “Use of gloves in healthcare and nonhealthcare settings in the context of the COVID-19 pandemic”, 02 Ιουλίου 2020), οι συστάσεις από τη Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή COVID-19 σε συνεργασία με τη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης του Υπουργείου Υγείας αναφορικά με τη χρήση γαντιών στην κοινότητα στην Κυπριακή Δημοκρατία κατά τη διάρκεια της επιδημίας COVID-19, είναι ως ακολούθως:

Στην κοινότητα, τα ισχύοντα προτεινόμενα μέτρα βάσει του ECDC για μείωση του κινδύνου μετάδοσης του SARs-COV-2 είναι: η σωματική αποστασιοποίηση, η συμμόρφωση με τους κανόνες αναπνευστικής υγιεινής και η τακτική/ορθή υγιεινή των χεριών, ενώ η χρήση μάσκας προτείνεται μόνο στις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η εξασφάλιση της επαρκούς σωματικής αποστασιοποίησης. Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα που να προτείνουν μεμονωμένα στους πολίτες χρήση γαντιών μιας χρήσης στο πλαίσιο της επιδημίας του COVID-19.

Εξαίρεση στα παραπάνω όπου και συστήνεται ισχυρά η χρήση γαντιών στην κοινότητα είναι:

Οι περιπτώσεις με επιβεβαιωμένο κρούσμα εντός της οικογένειας, όπου εκεί συστήνεται η χρήση γαντιών στα άτομα εντός της οικογένειας που παρέχουν φροντίδα, καθαρίζουν και διαχειρίζονται τα λήμματα του κρούσματος και τα οποία μπορεί να είναι επιμολυσμένα, όπως τα χρησιμοποιημένα χαρτομάντιλα.

Επαγγέλματα που χρησιμοποιούσαν γάντια και πριν την εμφάνιση της επιδημίας, όπως π.χ. το προσωπικό καθαρισμού, χειριστές τροφίμων αστυνομικοί, κ.τ.λ. Η χρήση γαντιών μπορεί να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη ως η ορθότερη επιλογή όταν η χρήση άλλου εξοπλισμού (π.χ. λαβίδας) ή χαρτιών μιας χρήσης δεν παρέχει αποτελεσματική προστασία κατά τον χειρισμό έτοιμων προς κατανάλωση τροφίμων.

Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για τη σύσταση χρήσης γαντιών σε επαγγέλματα που δεν φορούσαν γάντια για εργασιακά αίτια πριν την επιδημία όπως είναι οι ταμίες, οι οδηγοί λεωφορείων και ταξί και οι εργαζόμενοι σε γραφεία.

Σε συνέχεια του πιο πάνω, όλα τα πρωτόκολλα/οδηγίες που αναφέρονται σε εργασιακούς χώρους, επικαιροποιούνται, με την άρση της υποχρέωσης εργαζόμενοι/επισκέπτες να φέρουν γάντια. Νοείται ότι η υποχρέωση εξακολουθεί να υφίσταται για χρήση γαντιών κατά τη διεκπεραίωση υπηρεσιών καθαριότητας. Στο Παράρτημα Ι αναφέρονται οι τίτλοι των πρωτοκόλλων που επηρεάζονται.

Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις που συστήνεται ισχυρά η χρήση γαντιών, μετά την απόρριψή τους θα πρέπει να ακολουθείται η ορθή υγιεινή των χεριών, είτε με αλκοολούχο διάλυμα είτε με σαπούνι και νερό και ορθή απόρριψη.