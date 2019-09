ΤΕΠΑΚ για ιδιότητες γαϊδουρινού γάλακτος: Οι έρευνες συνεχίζονται

Με αφορμή άρθρο μας που ανέφερε τους ισχυρισμούς Βρετανίδας στην «The Sun» πως θεραπεύτηκε από άσχημο έκζεμα που την ταλαιπωρούσε για πολύ καιρό μετά τη χρησιμοποίηση αλοιφής που φτιάχνεται από γάλα γαϊδούρας, και η οποία φέρεται να ανακαλύφθηκε μετά από μελέτη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου το 2016, ήρθε σε επαφή μαζί μας ο καθηγητής του ΤΕΠΑΚ, Φώτης Παπαδήμας, ώστε να διευκρινιστεί το όλο ζήτημα.

Όπως μας εξήγησε αρχικά ο κ. Παπαδήμας, το Εργαστήριο Επιστήμης και Τεχνολογίας Γάλακτος του Τμήματος Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων ασχολείται ερευνητικά με την μελέτη των χαρακτηριστικών του γάλακτος που πιθανόν να έχουν θετική επίδραση στη υγεία του καταναλωτή.

Όπως πρόσθεσε δεν γνωρίζει σε ποια μελέτη του Εργαστηρίου τους αναφέρεται η «The Sun», ωστόσο, όπως αναφέρει, το 2016 είχαν προχωρήσει με την δημοσίευση μια συγκριτικής μελέτη των μικροβιολογικών, χημικών και οργανοληπτικών χαρακτηριστικών γαϊδουρινού γάλακτος από Ελλάδα και Κύπρο, αλλά και μια άλλη μελέτη όπου γινόταν εκτενής αναφορά στις ιδιότητες του γαϊδουρινού γάλακτος.

Τονίζοντας μας ωστόσο πως «σίγουρα εκεί δεν αναφερόμαστε σε όρους όπως «cure»/«γιατρειά ή θεραπεία» λόγω του ότι για να αποδειχθεί επιστημονικά θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες κλινικές μελέτες».

«Αυτό που έχουμε σήμερα είναι αρχικές ενδείξεις ότι το γαϊδουρινό γάλα έχει συστατικά που δυνητικά (πιθανόν) θα υποβοηθούσαν άτομα με παθήσεις/διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος. Με την έρευνα να συνεχίζεται μιας και χρειαζόμαστε πιο εύρωστα ερευνητικά αποτελέσματα (κλινικές μελέτες), μας ανέφερε ως καταληκτικό σχόλιο ο κ. Παπαδήμας.

Να διευκρινίσουμε πως ο κ. Φώτης Παπαδήμας είναι Επ.Καθηγητής στο αντικείμενο της «Επιστήμης και Τεχνολογίας Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης» στο Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου.

Μάλιστα ο ίδιος είχε παρουσιάσει τον Μάρτιο του 2019 τις βιοδραστικές ιδιότητες του γαϊδουρινού γάλακτος.

Cyprus University of Technology @PhotisPapademas presents his team's innovative work on "Bioactive properties of fermented donkey milk". Who would imagine bioactive donkey milk powder a few years ago? #nutritionhydration #NutritionAndHydrationWeek @NHWeek @UWLHospTour pic.twitter.com/Wz51wBxso3

— Prof Alex Paraskevas (@alparask) March 14, 2019