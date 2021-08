Θλίψη στο Πανεπιστήμιo για το χαμό του καθηγητή Α.Παπαπαύλου

Βαθιά θλίψη επικρατεί στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για τον αδόκητο χαμό ενός από τα παλαιότερα στελέχη του Πανεπιστημίου Κύπρου, του μ. Ανδρέα Παπαπαύλου που απεβίωσε στις 10 Αυγούστου 2021 σε ηλικία 72 ετών.

Ένα από τα παλαιότερα στελέχη του Πανεπιστημίου, ο καθηγητής Ανδρέα Παπαπαύλου, ο οποίος απεβίωσε στις 10 Αυγούστου 2021, σε ηλικία 72 ετών.

Ο Ανδρέας Παπαπαύλου γεν­νήθηκε στη Λάπηθο το 1948 και ήταν παντρεμένος με τη Λήδα-Μαρία Ζαμπράνα, με την οποία απέκτησαν δύο παιδιά, τη Χριστίνα και τον Μιχάλη.

Συμπλήρωσε τις βασικές του σπουδές στο Kean University of New Jersey στις ΗΠΑ (ΒΑ στην Αγγλική Φιλολογία και την Ψυχολογία, 1974) και πραγματοποίησε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο University of Rochester (MA στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία και PhD στην Ψυχογλωσσολογία, 1978). Έχοντας προηγουμένως διδάξει σε διάφορα πανεπιστήμια του εξωτερικού, το 1991 ήταν ένας από τους πρώτους καθηγητές που διορίστηκαν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Μέχρι την αφυπηρέτησή του το 2017, υπηρέτησε το Πανεπιστήμιο από διάφορες θέσεις, έχοντας διατελέσει Πρόεδρος του Τμήματος Αγγλικών Σπουδών, Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρω­πιστικών Επιστημών και μέλος της Συγκλή­του του Πανεπιστημίου. Ως καθηγητής Ψυχογλωσσολογίας, είχε σημαντική συνεισφορά στα ερευνητικά του πεδία, που περιλάμβαναν τις γλωσσικές στάσεις, τις κοινωνιογλωσσικές επιπτώσεις του λεξικού δανεισμού, τις ψυχογλωσσολογικές πτυχές της διγλωσσίας, το διδιαλεκτισμό και τη δίγλωσση και διαπολιτισμική εκπαίδευση. Ιδιαίτερη μνεία αρμόζει στη συνεισφορά του στην κοινωνιογλωσσική μελέτη της κυπριακής διαλέκτου, στην οποία πρωτοστάτησε.

Η κηδεία του εκλιπόντος θα τελεστεί τη Δευτέρα, 16 Αυγούστου 2021, η ώρα 13:30, στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά του Αιτωλού στον Άγιο Αθανάσιο στη Λεμεσό.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος. Οι σημαίες του Πανεπιστημίου Κύπρου θα κυματίζουν μεσίστιες έως και την ημέρα τέλεσης της κηδείας, ως ένδειξη πένθους.