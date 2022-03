Το θρυλικό ροκ συγκρότημα SCORPIONS τον Ιούλιο στην Κύπρο

Το θρυλικό ροκ συγκρότημα Scorpions, γιορτάζει τα 50 χρόνια από την κυκλοφορία του πρώτου τους άλμπουμ, και παρουσιάζει το “Rock Believer” σε μια περιοδεία που θα τους φέρει και στην Κύπρο για μια άκρως εντυπωσιακή συναυλία, την Τρίτη, 12 Ιουλίου 2022, στο Τσίρειο στάδιο, στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, οι Scorpions είναι ένα από τα μακροβιότερα και πιο επιτυχημένα εμπορικά γκρουπ της ροκ, που έμειναν ενεργοί όλα αυτά τα χρόνια κυκλοφορώντας δεκάδες άλμπουμ, και με τις πωλήσεις δίσκων τους να ανέρχονται στα 120 εκατ. αντίτυπα σε όλο τον κόσμο.

Την ίδια ώρα, τα ραδιόφωνα συνεχίζουν με αμείωτο ρυθμό να παίζουν τις μεγάλες τους επιτυχίες όπως “Still Loving You”, “Holiday”, “When the Smoke is Going Down”, “Always Somewhere”, “Wind of Change”, “Send Me an Angel”, αλλά και τους ροκ ύμνους όπως “Rock You Like a Hurricane”, “Blackout”, “Bad Boys Running Wild”, “In Trance”, “He’s a Woman She’s a Man”, “No One Like You”, “Rhythm Of Love”, κ.α.

Ο καθένας επί σκηνής είναι ένα πραγματικό αστέρι από μόνος του, ενώ ως ομάδα είναι καθηλωτικοί.

Οι Matthias Jabs, Rudolf Schenker και Klaus Meine, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του γκρουπ Pawel Maciwoda και φυσικά τον θρύλο των ντραμς Mikkey Dee (πρώην Motorhead), αποδίδουν με πάθος και ένταση, έχοντας πλήρη επίγνωση ότι αποτελούν μέρος της ιστορίας της παγκόσμιας ροκ σκηνής.

Η προπώληση των εισιτήριων αρχίζει στις 30 Μαρτίου 2022, από τις 11:00 π.μ., μέσω του www.soldoutticketbox.com και στα καταστήματα Stephanis.

Τιμές εισιτηρίων: Αρένα Ορθίων (Early Bird): €35 - €45 για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων, Αρένα Ορθίων STANDARD: €59, Αρένα Ορθίων GOLD: €79, Κερκίδες Καθίσματα: Από €39 - €89, Κερκίδες Καθίσματα VIP STANDARD: €119 , VIP PREMIUM (περιλαμβάνει θέση σε ειδική πλατφόρμα που θα τοποθετηθεί στη μέση των κεντρικών κερκίδων με ιδανική οπτική πρόσβαση στη σκηνή – ποτά και φαγητό/finger food): €270 .

Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για στήριξη της πρωτοβουλίας «Μικροί Ήρωες» για ενίσχυση των παιδιών που παλεύουν με τον καρκίνο.

Οργανωτές: Moonlight Show Productions και Efeto Properties, Opening act: Minus One

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλ. 7000 7066.\

ΚΥΠΕ