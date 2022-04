Τι αλλάζει με καραντίνα κρουσμάτων, επαφών - Πως βγαίνεις 5η μέρα

Νέες αλλαγές προκύπτουν όσον αφορά τις στενές επαφές αλλά και τα κρούσματα.

Συγκεκριμένα από τις 11 Απριλίου 2022, την αυτόματη αποδέσμευση των ατόμων που διανύουν τον περιορισμό τους ως θετικά περιστατικά κατά την 7η μέρα του αυτοπεριορισμού, χωρίς την διενέργεια τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid test) νοουμένου ότι δεν παρουσιάζουν ενεργά συμπτώματα. Αποδέσμευση νωρίτερα από την 7η μέρα μπορεί να γίνει με PCR test (με αρνητικό αποτέλεσμα) την 5η ημέρα από τη διάγνωση με κόστος που βαρύνει τον ενδιαφερόμενο. Το μέτρο θα εφαρμοστεί και σε ήδη υπάρχουσες περιπτώσεις κατά την 11η Απριλίου 2022. Ειδικές ρυθμίσεις ισχύουν για κλειστές δομές, στέγες ευγηρίας και νοσηλευτήρια.

Παράλληλα πό τις 11 Απριλίου 2022, τη μείωση της χρονικής περιόδου αυτοπεριορισμού από 7 σε 5 ημέρες, ατόμων που αποτελούν στενές επαφές επιβεβαιωμένου θετικού περιστατικού και βάσει του πρωτοκόλλου τίθενται σε περιορισμό, νοούμενου ότι δεν παρουσιάζουν ενεργά συμπτώματα. Υποχρέωση για τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid test) κατά την 3η και 5η ημέρα από την επαφή. Το μέτρο θα εφαρμοστεί και σε ήδη υπάρχουσες περιπτώσεις κατά την 11η Απριλίου 2022.

Την ίδια ώρα από τις 11 Απριλίου 2022, το υπουργικό αποφάσισε τη μείωση της χρονικής περιόδου του μέτρου “test to stay” (όπου εφαρμόζεται) από 7 σε 5 ημέρες. Το μέτρο θα εφαρμοστεί και σε ήδη υπάρχουσες περιπτώσεις κατά την 11 Απριλίου 2022. Από τη χρήση του μέτρου “test to stay” εξαιρούνται οι μαθητές που αποτελούν ενδοοικογενειακή επαφή θετικού περιστατικού αλλά και την επέκταση ισχύος μέτρου “test to stay” (όπου εφαρμόζεται) σε εξωσχολικές απογευματινές δραστηριότητες για τους μαθητές.