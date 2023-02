Τραγωδία δίχως τέλος σε Τουρκία/Συρία - Ανησυχία στην Κύπρο

Τραγωδία δίχως τέλος σε Τουρκία και τη Συρία που χτυπήθηκαν από δύο καταστροφικούς και φονικούς σεισμούς, 7,8 και 7,5 Ρίχτερ, μέσα σε λίγες ώρες. Οι σεισμοί είχαν επίκεντρο την περιοχή του Γκαζαντιέπ στην Κεντρική Τουρκία, κοντά στα σύνορα με τη Συρία.

Χιλιάδες οι νεκροί, με τον απολογισμό να αλλάζει συνεχώς, δεκάδες χιλιάδες οι τραυματίες και εκατομμύρια οι άστεγοι, άλλοι από τον φόβο να επιστρέψουν στα λαβωμένα από το σεισμό σπίτια τους και άλλοι γιατί τα έχασαν και αυτά. Ανυπολόγιστες οι υλικές καταστροφές με χιλιάδες κτήρια να καταρρέουν σε χάρτινοι πύργοι.

More than 560 killed as 7.8-magnitude earthquake hits Turkey and Syria pic.twitter.com/F9H02wjIq5

