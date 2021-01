United we Can: Ένα κυπριακό virtual music party που θα καθηλώσει!

Τι κι αν η πανδημία μας έκλεισε στο σπίτι εδώ και αρκετούς μήνες, ο DJ Journal με την παρέα του (σε συνεργασία με τον Choice FM) ανέβηκαν στην οροφή του Cedars Oasis στη Λεμεσό και έστησαν το πιο unique virtual music event της χρονιάς.

Ένα φαντασμαγορικό set από τον 15ο όροφο, με θέα τη Λεμεσό και ταβάνι τ’ αστέρια, και τους DJ Journal και DJ Illeven να ανεβάζουν το μαγικό σκηνικό σε άλλη διάσταση και τον Charles Kay να απογειώνει τη φάση στο διάστημα.

Το event συντονίζει η ραδιοφωνική παραγωγός του Choice FM Μαρία Χρίστου Πιερίδη

Με φόντο το ηλιοβασίλεμα, εντυπωσιακά εναέρια πλάνα με drone, live vocals, light show και την καλύτερη ξένη μουσική, το υψηλής παραγωγής event οπτικογραφήθηκε στον τελευταίο όροφο του κτιρίου Cedars Oasis, όπου στεγάζεται η εταιρία «antwork» και θα προβληθεί την Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2021, στις 20:00 το βράδυ, μέσα από το site του Choice FM.

UNITED WE CAN

Το United We Can, πέραν από ένα εντυπωσιακό event που θα μας ταξιδέψει έστω και εικονικά σε άλλη διάσταση, έχει σκοπό και στόχο να στηρίξει οικονομικά οικογένειες που έχουν πληγεί οικονομικά από την πανδημία.

Όσοι επιθυμούν να βοηθήσουν και να στηρίξουν οικονομικά την ενέργεια UNITED WE CAN, μπορούν να συνεισφέρουν οικονομικά στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο της Μητρόπολης Λεμεσού τον οποίο θα μπορείτε να βρείτε στη σελίδα του Choice FM την ώρα προβολής του event.

Ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος θα παραμείνει αναρτημένος στη ιστοσελίδα του Choice FM, μέχρι και τις 7 Φεβρουαρίου.

Συν-διοργανωτής ο ραδιοφωνικός σταθμός, Choice FM, ενώ την εκδήλωση στηρίζουν οι Antwork, Cedars Oasis, FXPRIMUS, Sound and Vision by DJ Nick και SP Megasound.

Βίντεο/Παραγωγή: Δώρος Θεοδώρου, Γιώργος Τριανταφυλλίδης και Content Hub.

Σημειώνεται ότι το event UNITED WE CAN πραγματοποιήθηκε τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα που προβλέπονται βάσει των σχετικών διαταγμάτων που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τον περί λοιμοκαθάρσεως Νόμο για καθορισμό μέτρων για την παρεμπόδιση της εξάπλωσης του Covid – 19.