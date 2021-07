Yianis Christodoulou: €365.000 από το Gala για φιλανθρωπικό σκοπό

Συγκεντρώθηκαν συνολικά €300.000 για τα παιδιά των 9 ειδικών σχολείων και €65.000 για τα παιδιά οι οικογένειες των οποίων έχουν πληγεί από τις καταστροφικές φωτιές

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το φιλανθρωπικό δείπνο που οργάνωσε το Ίδρυμα Yianis Christodoulou Foundation στις 8 Ιουλίου στο σκάφος αναψυχής Zeus, στην παρουσία εκλεκτών προσκεκλημένων, που τίμησαν την εκδήλωση.

Κύριος σκοπός της εκδήλωσης ήταν η συγκέντρωση χρημάτων προς όφελος των παιδιών που φοιτούν στα 9 δημόσια ειδικά σχολεία της Κύπρου. Τη λαμπερή βραδιά τίμησαν επίσης με την παρουσία τους μεγάλα διεθνή ονόματα από τον χώρο του αθλητισμού και του πολιτισμού, όπως η Μαρίνα Βερνίκος, φωτογράφος και επιχειρηματίας, ο David Coulthard, πρωταθλητής αγωνιστικών αυτοκινήτων, ο Christian Moore, γιος του γνωστού ηθοποιού Roger Moore και η αγαπημένη κύπρια τραγουδίστρια Άννα Βίσση.

Με κύρια παρουσιάστρια της βραδιάς τη Γωγώ Αλεξανδρινού, το πλούσιο πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλάμβανε παρουσίαση του Ιδρύματος Yianis Christodoulou Foundation, ομιλίες από τον ίδιο τον John Christodoulou, τον Νίκο Μεγάλεμο, Πρόεδρο της Εφορείας Σχολικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας, τον Χρίστο Αυγουστίνο, της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων με Ειδικές Ανάγκες, ενώ δημοπρατήθηκε σειρά ξεχωριστών αντικειμένων.

Τα μοναδικά αντικείμενα που δημοπρατήθηκαν αφορούσαν μαθήματα karting και δείπνο για δύο στο Μονακό με τον David Coulthard, διαμονή για ένα σαββατοκύριακο για δύο άτομα στην προεδρική σουίτα του ξενοδοχείου Canary Riverside Plaza στο Λονδίνο, περιορισμένης έκδοσης φωτογραφία από τη Μαρίνα Βερνίκος, δείπνο και βραδινή έξοδος με τον John Christodoulou και την Άννα Βίσση στο Μονακό, υπογραμμένη αφίσα από τον εξαίρετο ηθοποιό Roger Moore, της 13ης ταινίας της σειράς James Bond με τίτλο OCTOPUSSY που κυκλοφόρησε το 1983, 2 χαλαρωτικά σαββατοκύριακα για δύο με θεραπείες σπα στα ξενοδοχεία Amara Hotel Limassol και Elysium Hotel Paphos και 2 θέσεις σε private jet (Citation X) για ένα σαββατοκύριακο ταξίδι με επιστροφή από τη Λάρνακα στη Μύκονο με ισχύ μέχρι τις 31 Αυγούστου. Το συνολικό ποσό των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της βραδιάς ανήλθε στα €300.000 (τριακόσιες χιλιάδες ευρώ).

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με την πολύ-αναμενόμενη συναυλία της αγαπημένης τραγουδίστριας Άννας Βίσση, που τραγούδησε αφιλοκερδώς για τον σκοπό.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της βραδιάς έγινε ακόμα μια δημοπρασία, τα χρήματα της οποίας θα αξιοποιηθούν προς όφελος των παιδιών των οικογενειών που έχουν πληγεί από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές στην Κύπρο σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού. Η εν λόγω δημοπρασία που συγκέντρωσε €65.000 (εξήντα πέντε χιλιάδες ευρώ) και περιλάμβανε ένα ανδρικό ρολόι IWC327010 PILOT’S WATCH ‘The big Pilot’s Watch Top Gun Mojave Desert Edition, μια ιδιωτική επίσκεψη στο εργοστάσιο της εταιρείας IWC στη Γερμανία, ένα διήμερο ταξίδι με σκάφος Benetau Oceanis 35, μήκους 13 μέτρων με 3 υπνοδωμάτια στην περιοχή Oristano Sardinia και μια ιδιωτική επίσκεψη στο Μουσείο David Coulthard στη Σκωτία.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο κος John Christodoulou ευχαρίστησε όλους τους χορηγούς της βραδιάς και τόνισε ότι σε τέτοιες πρωτοβουλίες, όλες οι συνεισφορές είναι πολύτιμες και εκτιμητέες , αφού αποδεικνύουν ότι οι Κύπριοι μπορούν να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να συνεισφέρουν απλόχερα στους συμπολίτες τους που το έχουν ανάγκη. Τη βραδιά στήριξαν με τη συμβολή και συνεισφορά τους οι εταιρείες και οργανισμοί Alassia NewShips Management Inc., Amara Hotel, Τράπεζα Κύπρου, Canary Riverside Plaza, Christos Lazaris Foundation, Cyprus Seeds (Collaborators), Digital Tree ltd, Elysium Hotel, F.L.C. Modena Automobile LTD, H.S. Data Ltd, Iron FX, Jetshuttle, KEO, Μαρίνα Λεμεσού, Marketway Ltd, Medpool, NAGA Markets Europe Ltd, ONE Light Ltd, Phileleftheros,, Prevention at Sea, Quantum, Safe Bulkers Inc., Stelios Philanthropic Foundation, United Signals και Zuri-Invest AG.