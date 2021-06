Yianis Christodoulou Foundation: Δείτε LIVE την Άννα Βίσση

Το πολυσυζητημένο event θα πραγματοποιηθεί στις 8 Ιουλίου, με το υπερπολυτελές γιοτ Zeus να αγκυροβολεί στη μαρίνα Λεμεσού. Προσωπικότητες από διάφορους χώρους, που έχουν ως κοινό γνώρισμά τους την προσφορά και τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, έχουν λάβει πρόσκληση για να απολαύσουν μια ξεχωριστή βραδιά υπό τον έναστρο ουρανό, με τη μοναδική φωνή της Άννας Βίσση να "ντύνει" μουσικά τη βραδιά. Ωστόσο, επειδή αυτό είναι ένα event που δεν πρέπει να χάσει κανείς, το ‘Yianis Christodoulou Foundation’ προσφέρει στο κοινό την ευκαιρία να τo παρακολουθήσει ζωντανά μέσω live streaming, είτε βρίσκεται στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό!

Το κοινό, όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά και σε όλο τον κόσμο, θα έχει τη δυνατότητα να δει δωρεάν (live

streaming) την κορυφαία ερμηνεύτρια να τραγουδά μερικές από τις πιο μεγάλες επιτυχίες της. Παράλληλα, όσοι επιθυμούν μπορούν να κάνουν εισφορές για τη στήριξη των ειδικών σχολείων, ώστε να ενισχυθεί αυτός ο σημαντικός σκοπός. Αξίζει να σημειωθεί ότι περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το live streaming θα ανακοινωθούν πολύ σύντομα.

Είναι γνωστόν, άλλωστε, πως η Άννα Βίσση είναι ένας άνθρωπος με ευαισθησίες. Από την πρώτη στιγμή ανταποκρίθηκε θετικά στο κάλεσμα του Yianis Christodoulou Foundation και του John Christodoulou προσωπικά, με τον οποίο τη συνδέει μια βαθιά εκτίμηση και φιλία. Γι΄αυτό και θα τραγουδήσει αφιλοκερδώς στο φιλανθρωπικό gala dinner στο γιοτ Zeus που θα αγκυροβολήσει στη μαρίνα Λεμεσού. Σε πρόσφατη κοινή συνέντευξή της με τον John Christodoulou στη Digital TV και τη διευθύντρια του πρώτου διαδικτυακού καναλιού της Κύπρου, Γωγώ Αλεξανδρινού, η συμπατριώτισσά μας δήλωσε: "Ποτέ δεν αισθάνθηκα ότι με ενδιαφέρουν τα χρήματα. Έχω πάθος να τραγουδώ. Με πληρώνει μια δουλειά που είναι το ψώνιο μου, που αγαπώ τόσο πολύ. Όταν μπορώ να συγκινώ τον κόσμο μέσα από το τραγούδι μου είναι τιμή για μένα, πόσω μάλλον όταν μέσα απ' αυτό μπορούν να βοηθηθούν άνθρωποι και κυρίως παιδιά". Γι΄αυτό και έδωσε υπόσχεση στον John Christodoulou ότι θα συνεισφέρει στο Yianis Christodoulou Foundation με όποιο τρόπο μπορεί, με τον ίδιο να ομολογεί στην κοινή συνέντευξή τους τα σχέδια τους για τη φιλανθρωπική συναυλία που θα ετοιμάσουν, με την Άννα Βίσση να τραγουδά σε κατοπινό στάδιο στο παλάτι του Μονακό.

Στιγμιότυπο κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνέντευξής του John Christodoulou και της Άννας Βίσση στη Digital TV και την παραμονή τους σε πολυτελές ξενοδοχείο της Λεμεσού

Πρωταρχικός στόχος του Yianis Christodoulou Foundation είναι η παροχή στήριξης και βοήθειας σε παιδιά και νέους που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες, μέσα από την κάλυψη του κόστους κατασκευής διαφόρων έργων που στοχεύουν στην αναβάθμιση του μαθησιακού περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής τους, προσφέροντας παράλληλα ευκαιρίες για την καλλιέργεια των ταλέντων, της δημιουργικότητας και των ενδιαφερόντων τους. Σημειώνεται ότι όλα τα λειτουργικά έξοδα του Ιδρύματος καλύπτονται πλήρως από το Yianis Group και τον κ. John Christodoulou. Με αυτόν τον τρόπο μεγιστοποιείται η δυνατότητα χρήσης όλων των πόρων και των δωρεών προς όφελος των παιδιών που έχουν ανάγκη.

Το Ίδρυμα έχει ολοκληρώσει διάφορα έργα διεθνώς, αλλά και στην Κύπρο. Μεταξύ των έργων που υλοποιήθηκαν στην Κύπρο είναι τα ακόλουθα:

Η ανακαίνιση και η αγορά εξοπλισμού και επίπλων για την Παιδική Στέγη Λευκωσίας και Λάρνακας σε συνεργασία με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πρόνοιας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η αναβάθμιση των υπαίθριων γηπέδων μπάσκετ σε διάφορα δημόσια δημοτικά σχολεία, η αγορά εξοπλισμού Φυσικής Αγωγής και η κατασκευή στεγάστρου για την προστασία των παιδιών από τη βροχή και τον ήλιο, καθώς και η αγορά και εγκατάσταση καθισμάτων σε αθλητικό κέντρο πολλαπλών χρήσεων σε ακριτική περιοχή της Λευκωσίας.

Η ανακαίνιση τάξεων και η δημιουργία εργαστηρίων πληροφορικής με σύγχρονο εξοπλισμό, έπιπλα και διαδραστιικό πίνακα τελευταίας τεχνολογίας.

Η αγορά μεγάλου αριθμού μουσικών οργάνων για το Μουσικό Πρόγραμμα SISTEMA CYPRUS με στόχο την παροχή δωρεάν μουσικής παιδείας σε όλα τα παιδιά, με στόχο τις ευάλωτες ομάδες. - Η διοργάνωση σχολικών διαγωνισμών με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεότητας, όπως το «Keep Fit and Healthy» που προωθούσε το ‘νους υγιείς εν σώματι υγιή’ μεταξύ των εφήβων με στόχο να τους δώσει τη δυνατότητα να μείνουν μακριά από εξαρτησιογόνες ουσίες μέσω του αρχαίου αθλήματος της πυγμαχίας (non-contact boxing). Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε με την επίσκεψη αντιπροσωπείας με παγκόσμιους πυγμάχους, προπονητές από την Εθνική Ένωση Πυγμαχίας του Ηνωμένου Βασιλείου καθώς και αθλητών από το ΗΒ. Όλα τα βραβεία που δόθηκαν έχουν χρησιμοποιηθεί από τα σχολεία για την κατασκευή στεγάστρων, κιόσκι και την αγορά του απαραίτητου εξοπλισμού.

Η παροχή στήριξης κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 μέσα από ενημερωτικά φιλμάκια, καθώς και η παράδοση 6.500 ευχαριστήριων πακέτων στο ιατρικό, νοσηλευτικό και παρά ιατρικό προσωπικό που εργάζεται σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία σε όλη την Κύπρο.

Η πρωτοβουλία του Yianis Christodoulou Foundation για στήριξη των ειδικών σχολείων της Κύπρου σχετίζεται άμεσα με τη διοργάνωση κατά την περσινή σχολική χρονιά του παγκύπριου διαγωνισμού HANDS UP FOR ALL ανάμεσα στα ειδικά σχολεία και τη συνολική βράβευσή τους. Μέσα από τη συνεργασία αυτή διαπιστώθηκαν και οι συνεχείς απαιτήσεις που υπάρχουν ώστε τα σχολεία να μπορούν να ανταποκριθούν στις εξειδικευμένες ανάγκες των παιδιών με αναπηρίες ή/ και ειδικές ικανότητες. Ως εκ τούτου, στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι η στήριξη των 9 δημοσίων ειδικών σχολείων στην Κύπρο ώστε να αναβαθμίσουν τις εγκαταστάσεις τους και να βελτιώσουν τις υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτά τα παιδιά.

Διάβασε περισσότερα για το φιλανθρωπικό γκαλά ΕΔΩ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Yianis Christodoulou Foundation, μπορείς να επισκεφθείς την επίσημη ιστοσελίδα στο https://www.yianischristodouloufoundation.com, καθώς επίσης και τις σελίδες στο Facebook, ΕΔΩ και ΕΔΩ , το Ιnstagram ΕΔΩ και ΕΔΩ, και το Twitter

Στο βίντεο που ακολουθεί, η αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησαν ο John Christodoulou και η Άννα Βίσση στη DigitalTV