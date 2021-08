Υπ. Παιδείας: Ολοκληρώθηκε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα GameLet

Την ολοκλήρωση του τριετούς ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο “Gamified media-based Training of Reading Fluency (GameLet)”, ανακοίνωσε η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΔΔΕ) του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ).

Το GameLet χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Erasmus + KA2 με προϋπολογισμό €350.000. Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη και καλλιέργεια της αναγνωστικής ευχέρειας των μαθητών / μαθητριών, μέσα από μια παιγνιώδη, θεατρική προσέγγιση, υποστηριζόμενη από ψηφιακά εργαλεία και την ανάπτυξη εξειδικευμένου λογισμικού. Το GameLet συμβάλλει, επίσης, στην περαιτέρω προώθηση της πολυγλωσσίας και των νέων τεχνολογιών.

Οι εταίροι της ΔΔΕ είναι το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το University of Education, Weingarten (Γερμανία), το Rhein-Waal University of Applied Sciences (Γερμανία) και το University of Education of Minho (Πορτογαλία).

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν, επίσης, σχολικές μονάδες από την κάθε χώρα (Γερμανία, Πορτογαλία, Κύπρο). Εκ μέρους της Κύπρου συμμετέχουν δύο Δημοτικά Σχολεία: το Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΚΕ΄- Εκάλης και το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Βασιλείου (Κ.Β΄). Το πρωταρχικό στάδιο του λογισμικού (paper prototype), περιλάμβανε σχεδιασμό διαφόρων σταδίων από τα παιδιά (παιχνίδια, χαρακτήρες, σκηνικό), τη δοκιμή των παιχνιδιών και τη δοκιμή του τελικού αποτελέσματος.

Το σημαντικότερο εργαλείο που έχει παραχθεί, αφορά ένα ψηφιακό παιχνίδι, μέσα από το οποίο τα παιδιά καλούνται να γίνουν ηθοποιοί ραδιοφωνικών παραγωγών και γνωστών θεατρικών έργων, τα οποία έχουν επιλεγεί με πολλή προσοχή, ώστε να απευθύνονται σε επίπεδο μαθητών Ε΄ και Στ’ τάξης δημοτικού.

Το λογισμικό προσφέρει ευκαιρίες στα παιδιά να περάσουν από διάφορα στάδια ενός παιχνιδιού, κάνοντας εξάσκηση στον ρόλο που τους έχει ανατεθεί μέσα από διάφορες διαδραστικές δραστηριότητες. Σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να εξασκηθούν ατομικά, σε ζευγάρια ή σε ομάδες. Τους δίνεται η ευκαιρία να φέρουν εις πέρας διάφορες «αποστολές», να στείλουν ανατροφοδότηση στους / στις συμμαθητές/συμμαθήτριές τους και στον / στην εκπαιδευτικό και να πάρουν οι ίδιοι / ίδιες ανατροφοδότηση για τις δικές τους εργασίες.

Για τη διάχυση των τελικών αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού προγράμματος GameLet πραγματοποιήθηκε πρόσφατα διαδικτυακό συνέδριο. Οι εκπαιδευτικοί έδειξαν μεγάλη ανταπόκριση και ενδιαφέρον για την αξιοποίηση του λογισμικού στην εκπαιδευτική τους προσέγγιση. Πιο κάτω υπάρχει ο σύνδεσμος της επίσημης ιστοσελίδας του GameLet.

ΚΥΠΕ