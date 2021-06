Υπ. Υγείας: Νέος κατάλογος εργαστηρίων για rapid test (ΠΙΝΑΚΑΣ)

1 A.ADAMOU CLINICAL LABORATORY / ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΔΑΜΟΥ 2 A.G LIMASSOL BIOMEDICAL LABORATORY 3 A.KIRKILLIS CLINICAL LABORATORY LTD 4 A.T.CHR. GENESIS CLINICAL LAB LTD 5 AIMIS HEALTHCARE GROUP LABS 6 AMC CLINICAL LABORATORY 7 ANALYSIS CHRISTINA HADJIPANAYI 8 ANALYSIS- LAB (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ) 9 ANDROULLA STEPHANOU APOSTOLOU CLINICAL LABORATORY 10 BIOANALYSIS CLINICAL LAB 11 BIODIAGNOSIS CLINICAL LABORATORY- EVI CHARALAMBOUS 12 BIOMEDICAL LABORATORIES LAOS 13 BIOMEDICAL SCIENCE CENTRE IRO PAPA 14 BIOTEST CLINICAL LAB 15 C.D DNA BIOMEDICAL SCIENCE LAB (ΧΗΜΕΙΟ ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ) 16 CENTRALAB DIAGNOSTIC CENTER 17 CHEM-LAB LTD(ΣΩΤΟΣ ΜΑΝΝΑΡΙΔΗΣ) 18 CLINICAL AND ENVIRO LABORATORY 19 CLINICAL LABORATORY E.T.K.A LTD 20 DELTA LABS - XHMEIO ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΓΓΑΡΗ ΛΤΔ 21 DESPINA NEOCLEOUS LAB LTD 22 DESPO XENOPHONTOS CLINICAL LAB 23 ELENA APOSTOLOU CLINICAL LABORATORY 24 EVANGELISMOS PRIVATE HOSPITAL 25 FRIXOS LAB 26 G.C AVRAAMIDES MEDICAL LABS LTD (AMLabs) 27 GEORGALLIDES CLINICAL LABS LTD 28 IASIS CLINICAL LABORATORY 29 K.D.DIAGNOSTIC LAB- ΧΗΜΕΙΟ ΔΕΣΠΩ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 30 K.L CLINICAL LABORATORY CENTER LTD (KONOMOU LOUCAS) 31 LANITIS LABORATORY 32 LIFECHECK LAB 33 LITOMANLAB CO LTD (MANOLIS &FOTINI STYLIANOU) 34 M.E. DEMETRIOU CLINICAL LABORATORY LTD 35 MEDI CHECK LAB IOULIA FETTA LTD 36 MEDICARE DIAGNOSTICS LTD 37 MEDICQUEST Medical Diagnostics Laboratory 38 MEDIFOS CENTER OF LABORATORY MEDICINE AND MOLECULAR DIAGNOSIS 39 MEDIPALAS- ΕΛΕΝΗ ΠΑΛΑ 40 MEDITERRANEAN HOSPITAL OF CYPRUS 41 MENDEL CENTER FOR BIOMEDICAL SCIENCES (XHMEIO ΠΑΥΛΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ) 42 MPN UNILAB LTD 43 MYGENE MOLECULAR DIAGNOSTICS 44 NEOGENESIS CLINICAL LABORATORY 45 NIPD Genetics Clinical Laboratories Ltd 46 OLYMPIA PAVLIDOU LABORATORY 47 P.Z AGAPIOU DIAGNOSTIKI LEMESOU 48 PCLOIZOU LABS LTD 49 PROGNOSIS, IOANNA KRENTOU MOUSKIDOU 50 ROYAL ARTEMIS BIOMEDICAL LABORATORY 51 S.C BIOMEDICAL LTD (SPYROULA CHRISTOU) 52 STEPHANOS PAVLIDES LABORATORY 53 SYNLAB CYPRUS 54 T.K.L Quality&Quantity Control LABORATORY 55 THEOCHARIDES 56 THEODOROS APOSTOLOU CLINICAL LABORATORY 57 TYMVIOS MEDICAL LABS 58 Α&Χ PAPANICOLAOU MEDICALAB 59 Αντρη Θεοδοσιου - Neo Genesis Lab. 60 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 61 ΒΙΟΑΝΑΛΥΣΙΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 62 ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 63 ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΟΥΡΗ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 64 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 65 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ ΛΤΔ 66 ΔΑΝΑ ΧΡ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΜΙΚΡ. ΕΡΓ ΛΤΔ 67 ΔΙΚΤΑΙΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 68 ΔΡ. ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΓΕΝΑΓΡΙΤΟΥ 69 ΕΛΕΝΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ 70 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗ ΧΕΙΜΩΝΙΔΗ 71 ΕΥΔΟΚΙΑ ΝΕΟΦΥΤΟΥ (ΤΟΥΛΑ) 72 ΙΑΤΡΙΚO ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗ 73 ΚΙΚΑ ΛΑΚΟΤΡΥΠΗ ΠΑΠΑ 74 ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ BIOCHECK 75 ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΝΕΟΦΥΤΟΣ Π. ΜΑΥΡΟΥΔΗ 76 ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΝΙΣΤΕΡΗΣ 77 ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΙΑ ΖΗΡΑ & ΜΑΡΙΑΣ ΒΑΛΑΝΙΔΟΥ 78 ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΙΡΗ ΚΑΡΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 79 ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΡΙΝΑ ΙΟΡΔΑΝΟΥ 80 ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΥΣΕΝΤΖΙΔΗΣ ΛΤΔ 81 ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΑΒΒΑΣ ΟΜΟΡΦΟΣ 82 ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΟ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΙΤΤΕΡ 83 ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΡΥΣΑΝΘΕΙΟΝ 84 ΜΑΙΡΗ ΓΡΗΓΟΡΊΟΥ (ΧΗΜΕΙΟ) ΛΤΔ 85 ΜΑΡΙΑ ΛΑΦΑΖΑΝΗ 86 ΜΑΡΙΑ ΝΕΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΟΥ 87 ΜΑΡΙΝΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 88 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΗΜΕΙΑ ΕΛΕΝΑ ΠΑΝΑΓΗ 89 ΝΙΚΟΣ Λ. ΠΑΠΑΛΟΙΖΟΥ 90 ΝΟΝΙΣ CLINICAL LAB 91 ΞΕΝΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΤΔ 92 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΛΤΔ 93 ΟΛΓΑ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΠΙΣ, ΠΑΦΟΣ 94 ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 95 ΠΡΟΚΟΠΗΣ Α. ΠΕΤΡΗ 96 ΤΟΥΛΑ ΠΑΠΑΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 97 Φ.Ν.Κ.Φ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ 98 ΧΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 99 ΧΑΡΗΣ Χ. ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 100 ΧΗΜΕΙΟ Α.ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 101 ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ (ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ) 102 ΧΗΜΕΙΟ ΕΛΕΝΗ ΚΑΖΑΖΗ 103 ΧΗΜΕΙΟ ΚΩΣΤΑ ΣΤΑΥΡΙΔΗ 104 ΧΗΜΕΙΟ ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΟΚΑ 105 ΧΡΗΣΤΟΣ Γ.ΠΑΜΠΑΚΕΡΙΔΗΣ 106 Dr EVANGELOS TSOUKIS- CORAL BAY CLINICAL LABORATORY