Υπ.Μεταφορών: Υψίστης σημασίας η χρήση τεχνολογιών

Η χρήση των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών, σε όλους τους ζωτικούς τομείς της οικονομίας της Κύπρου είναι υψίστης σημασίας, είπε η Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Βασιλική Αναστασιάδου, σε χαιρετισμό της, την Τρίτη, στο 11ο ετήσιο συνέδριο Τηλεπικοινωνιών Πληροφορικής και Media “Infocom Cyprus 2019”, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών.

Ως Υπουργείο, ανέφερε η κ. Αναστασιάδου, «αντιλαμβανόμαστε ότι η ψηφιοποίηση της δημόσιας υπηρεσίας και η παροχή δημόσιων ηλεκτρονικών υπηρεσιών είναι κρίσιμης σημασίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Κύπρου».

«Θεωρούμε ότι μια πιο αποτελεσματική υλοποίηση της στρατηγικής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα μπορούσε να προσελκύσει περισσότερους ενεργούς χρήστες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Κυβέρνηση αναπτύσσει συνεχώς νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και βελτιώνει υφιστάμενες», πρόσθεσε.

Είπε επίσης ότι το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών υπέγραψε πρόσφατα σύμβαση με ανάδοχο, μετά από διαδικασία διαγωνισμού, για την εκπόνηση μελέτης για την επικαιροποίηση της ψηφιακής στρατηγικής της Κύπρου.

«Η εν λόγω μελέτη αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2020 με στόχο την ψηφιακή μετατροπή του δημόσιου τομέα, την προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού του ιδιωτικού τομέα και την προώθηση της καινοτομίας, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την ψηφιακή ωριμότητα της Κύπρου, αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε από τον ψηφιακό αναλφαβητισμό, τη μη διείσδυση αναδυόμενων ψηφιακών τεχνολογιών όπως είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι τεχνολογίες Blockchain», συμπλήρωσε.

Η κ. Αναστασιάδου είπε ότι η Ευρώπη προετοιμάζεται για την εποχή του Gigabit Society και των υπερυψηλών ταχυτήτων, που θα φέρει τις αναδυόμενες τεχνολογίες αιχμής, όπως το 5G, τη Τεχνητή Νοημοσύνη, το Blockchain στο κατώφλι μας.

«Σε αυτό το πλαίσιο έχει δρομολογηθεί ο Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη για την περίοδο 2021-2027. Οι δείκτες απόδοσης του εν λόγω προγράμματος θα περιλαμβάνουν στόχους όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial intelligence), η Υπολογιστική Υψηλών Επιδόσεων (High-performance computing), η κυβερνοασφάλεια και η ασφάλεια διαδικτύου (Cybersecurity & Trust), οι προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες (Advanced digital skills) και η ανάπτυξη και βέλτιστη χρήση της ψηφιακής χωρητικότητας και διαλειτουργικότητας (Deployment, best use of digital capacity and interoperability)», σημείωσε.

Ανέφερε, επίσης, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τροποποιεί τους κοινούς κανόνες που διέπουν τη βιομηχανία τηλεπικοινωνιών.

«Ο κώδικας ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μια οδηγία που αντικαθιστά το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις τηλεπικοινωνίες, αναμένεται να συμβάλει στην ταχεία και εκτεταμένη ανάπτυξη των τεχνολογιών 5G και άλλων τεχνολογιών επόμενης γενιάς σε όλη την Ευρώπη και να ενισχύσει, επίσης, την προστασία των καταναλωτών», πρόσθεσε.

Ο νέος κώδικας, συνέχισε η κ. Αναστασιάδου, θα αποτελεί το πλαίσιο για την ανάπτυξη του τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών για τα επόμενα δέκα χρόνια.

«Θα τονώσει τον υγιή ανταγωνισμό και θα αυξήσει τις επενδύσεις σε δίκτυα οπτικών ινών και ασύρματων τεχνολογιών, έτσι ώστε ο κάθε πολίτης και η κάθε επιχείρηση να μπορούν να απολαμβάνουν υψηλής ποιότητας συνδεσιμότητα και μια αυξανόμενη ποικιλία καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών», σημείωσε.

Όπως είπε, η Κύπρος δεν θα μπορούσε να παραμείνει αδρανής στην ψηφιακή επανάσταση που συντελείται.

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου που είναι η αρμόδια αρχή για την αδειοδότηση δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως είναι τα δίκτυα 5G, ανακοίνωσε, στις 30 Αυγούστου 2019, την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης με σκοπό τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες 700 MHz, 3.6 GHz, και 26 GHz για την ίδρυση και λειτουργία δικτύων 5G, ανέφερε. «Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2019 και αυτή τη στιγμή το Τμήμα αξιολογεί τα σχόλια που έλαβε», συμπλήρωσε .

Η κ. Αναστασιάδου είπε ότι εντός του 2020, το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών αναμένεται να προκηρύξει το διαγωνισμό (πλειστηριασμό).

Αναφερόμενη στις ανησυχίες του ευρύτερου κοινού σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους και τις επιπτώσεις στην υγεία από τα δίκτυα ασύρματων επικοινωνιών, κινητής τηλεφωνίας όπως έχει επικρατήσει, τόνισε «η Κύπρος ακολουθεί όλους τους κανόνες και τις συστάσεις της επιστημονικής κοινότητας».

Ανέφερε, επιπρόσθετα, ότι τα εθνικά επίπεδα ηλεκτρομαγνητικών πεδίων έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Υγείας, με βάση την σχετική σύσταση της ΕΕ, σύμφωνα με τα πρότυπα της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία από τη Μη Ιονίζουσα Ακτινοβολία, όπως έχουν υιοθετηθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

«Επίσης, ως μέρος της πολιτικής για τη διασφάλιση της υγείας του κοινού, το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών έχει υποβάλει υποχρέωση στους πάροχους κινητής τηλεφωνίας στην Κύπρο, κάθε έξι μήνες, να διεξάγουν μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων για όλες τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας», είπε.

«Μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι αυτό το μέτρο είναι μάλλον μοναδικό στην ΕΕ. Αυτές οι μετρήσεις εκτελούνται από διαπιστευμένα εργαστήρια με το πρότυπο 17025 και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Η ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί και για τα δίκτυα 5G», πρόσθεσε.

Σημείωσε, ακόμη, ότι η τεχνολογία 5G είναι απλώς η συνέχιση των προηγούμενων τεχνολογιών κυψελοειδούς δικτύου, σχεδιασμένη να αυξάνει σημαντικά την ταχύτητα και την ανταπόκριση των ασύρματων δικτύων, που εργάζονται με εκπομπές μη ιονίζουσας ακτινοβολίας όπου ανήκει το φάσμα ραδιοσυχνοτήτων.

Η κ. Αναστασιάδου είπε ότι λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός αφορά όλες τις δραστηριότητες της κοινωνίας και της οικονομίας, «απευθύνω πρόσκληση τόσο στους φορείς του δημόσιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης, όσο και στους φορείς του ιδιωτικού τομέα, να εντείνουν τις προσπάθειες τους για την ψηφιοποίηση τους».

