Υπ.Υγείας: Δεν υπάρχουν αλυσίδες κρουσμάτων στα σχολεία

Απάντηση στους ισχυρισμούς της ΟΕΛΜΕΚ περί αλυσίδων κρουσμάτων στα σχολεία δίνει μέσω ανακοίνωσης του υπουργείο Υγείας.

Όπως αναφέρει, το μέτρo Test to stay, «από την πρώτη ημέρα εφαρμογής, αγκαλιάστηκε από χιλιάδες μαθητές και γονείς».

Μάλιστα, στην ανακοίνωσή του το υπουργείο σημειώνει πως «είναι απορίας άξιο, από ποια στοιχεία αντλείται το συμπέρασμα ότι καταγράφεται αύξηση κρουσμάτων και αλυσίδων μετάδοσης στις σχολικές μονάδες», ενώ ταυτόχρονα παραθέτει και στοιχεία.

Αυτούσια η ανακοίνωση του υπουργείου

Η εφαρμογή του μέτρου “test to stay” επέτρεψε σε χιλιάδες παιδιά να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία τα μαθήματα τους. Το συγκεκριμένο μέτρο από την πρώτη ημέρα εφαρμογής, αγκαλιάστηκε από χιλιάδες μαθητές και γονείς. Συγκεκριμένα, χθες 7 Φεβρουαρίου 2022, 7080 μαθητές που προ της εφαρμογής του μέτρου “test to stay” θα έπρεπε να βρίσκονταν υπό περιορισμό, επέλεξαν την χρήση του μέτρου “test to stay” και παρευρέθηκαν στις σχολικές τους μονάδες. Από τους 7080 μαθητές, εντοπίστηκαν 120 θετικά περιστατικά σε σχολεία της Δημοτικής και Μέσης εκπαίδευσης.

Είναι απορίας άξιο, από ποια στοιχεία αντλείται το συμπέρασμα ότι καταγράφεται αύξηση κρουσμάτων και αλυσίδων μετάδοσης στις σχολικές μονάδες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας, το ποσοστό θετικότητας ανά ημέρα κυμαίνεται 2,5% - 3,6% για το σύνολο του πληθυσμού που εξετάστηκε τις ημερομηνίες 29 Ιανουαρίου – 4 Φεβρουαρίου 2022. Το ποσοστό θετικότητας από την ιχνηλάτηση των επαφών ήταν στο 9%, ενώ το ποσοστό θετικότητας στα σχολεία μέσω του μέτρου “test to stay” ήταν μεταξύ 1% - 1,69%.

Θα ήταν λοιπόν πολύ πιο ωφέλιμο και εποικοδομητικό, η ΟΕΛΜΕΚ πριν την έκδοση ανακοίνωσης, να απευθυνόταν στο Υπουργείο Υγείας για να τύχει της σωστής ενημέρωσης όσον αφορά στην επιδημιολογική εικόνα που καταγράφεται στις σχολικές μονάδες, έτσι ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία λανθασμένων εντυπώσεων. Διευκρινίζεται ότι η αύξηση των θετικών περιστατικών είναι σε συνάρτηση του αριθμού των εξετάσεων που διενεργούνται καθημερινά, όπως άλλωστε αντανακλάται και στις καθημερινές ανακοινώσεις του Υπουργείου Υγείας που αφορούν στα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων σε σχέση με την πανδημία.

H συνεχής προσπάθεια του Υπουργείου Υγείας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μαθητών και των γονέων, διαφαίνεται από την σημαντική αύξηση των σημείων δειγματοληψίας καθημερινά και με την ένταξη χημείων και εργαστηρίων στο μέτρο ‘test to stay”.

Σε συσκέψεις που πραγματοποίησε τις προηγούμενες ημέρες το Υπουργείο Υγείας, καταγράφηκαν οι εισηγήσεις των εκπαιδευτικών και των οργανωμένων γονέων, οι περισσότερες των οποίων έχουν υιοθετηθεί. Υπενθυμίζεται ότι η “πόρτα” του Υπουργείου Υγείας, είναι πάντοτε ανοικτή για τoν οποιοδήποτε φορέα, οργάνωση ή πολίτη χρειάζεται τις οποιεσδήποτε διευκρινίσεις. Καταληκτικά, το Υπουργείο Υγείας επαναλαμβάνει πως με τη συνεργασία και καλή θέληση όλων των εμπλεκόμενων μερών, θα συνεχιστεί η επιτυχημένη εφαρμογή του μέτρου “test to stay” ώστε τα σχολεία να παραμείνουν ασφαλή και σε συνεχή λειτουργία.