Ταϊλάνδη: Ξεκίνησε η επιχείρηση διάσωσης των 12 παιδιών

Κορυφώνεται η αγωνία στην Ταϊλάνδη, καθώς ξεκίνησε η δύσκολη επιχείρηση για τη διάσωση των 12 παιδιών και του προπονητή τους, που έχουν εγκλωβιστεί σε σπήλαιο για δύο εβδομάδες.

«Σήμερα είναι η μεγάλη ημέρα... βρισκόμαστε στο ζενίθ της ετοιμότητάς μας», δήλωσε ο επικεφαλής της αποστολής προσθέτοντας πως και οι 13 εγκλωβισμένοι είναι επίσης «πολύ έτοιμοι».

Στο σπήλαιο μπήκαν 18 δύτες, 5 Ταϊλανδοί και 13 ξένοι, όπως και 5 μέλη των ειδικών δυνάμεων του Πολεμικού Ναυτικού της Ταϊλάνδης.

Η επιχείρηση ξεκίνησε περίπου στις 6 το πρωί ώρα Ελλάδος και τα παιδιά θα βγαίνουν σταδιακά, συνοδευόμενα το καθένα από δύο δύτες.

Το νωρίτερο που αναμένεται να βγουν είναι στις 5 το απόγευμα (ώρα Ελλάδας). Δεν είναι ξεκάθαρο πόσο θα διαρκέσει η επιχείρηση. «Δεν υπάρχει όριο. Εξαρτάται από τον καιρό και το επίπεδο του νερού. Αν αλλάξει κάτι, θα σταματήσουμε. Αλλά αναμένω να ολοκληρωθεί η επιχείρηση μέσα στις επόμενες δύο ημέρες», δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής, Ναρονγκσάκ Οσατακόρν.

