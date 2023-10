1,1 εκατ. Παλαιστίνιοι στη Λωρίδα της Γάζας διατάχθηκαν να φύγουν προς νότο εντός 24 ωρών

«Τα Ηνωμένα Έθνη θεωρούν αδύνατο να γίνει κάτι τέτοιο χωρίς καταστροφικές ανθρωπιστικές συνέπειες», τόνισε Στεφάν Ντουζαρίκ, ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του Αντόνιο Γκουτέρες, σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

«Τα Ηνωμένα Έθνη απευθύνουν σθεναρή έκκληση οποιαδήποτε τέτοια διαταγή, αν επιβεβαιωθεί, να ακυρωθεί προκειμένου να αποφευχθεί να μεταμορφωθεί αυτή που είναι ήδη τραγωδία σε καταστροφή», πρόσθεσε.

Israeli forces are preparing for a possible ground offensive in the Gaza Strip following terror attacks by the Palestinian Islamist militant group Hamas.

What would such an operation look like, and what would it mean for Gaza's residents — and for the hostages being held there? pic.twitter.com/kTC2aW7kIK

— DW News (@dwnews) October 12, 2023