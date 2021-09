11 Σεπτεμβρίου-20 χρόνια μετά: Η Αμερική τίμησε τα θύματα(βίντεο)

Η επιμνημόσυνη τελετή στη Νέα Υόρκη για την 20η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις ξεκίνησε από το μνημείο στο Μανχάταν, που ανεγέρθηκε στο «Σημείο Μηδέν», όπου βρίσκονταν οι Δίδυμοι Πύργοι του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου (WTC), οι οποίοι κατέρρευσαν την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου του 2001.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν παρέστη στην τελετή στη μνήμη των 2.977 νεκρών των επιθέσεων (εκ των οποίων οι 2.753 στη Νέα Υόρκη), δίπλα στους προκατόχους του στην προεδρία Μπαράκ Ομπάμα και Μπιλ Κλίντον.

>>> H offsite τώρα και στο Google News - Ακολουθείστε μας

Ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε στις 08:46 τοπική ώρα (15:46 ώρα Κύπρου) σήμερα, την ώρα που το πρώτο αεροπλάνο, στο οποίο είχε γίνει αεροπειρατεία από 5 από τους 19 τζιχαντιστές που διέπραξαν τις επιθέσεις, έπεσε στον βόρειο Πύργο του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου.

Ο Τζο Μπάιντεν κάλεσε τους Αμερικανούς σε ενότητα, «τη μεγαλύτερη μας δύναμη», σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που μεταδόθηκε χθες, παραμονή της εικοστής επετείου των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

«Αυτό είναι για μένα το βασικό δίδαγμα της 11ης Σεπτεμβρίου. Είναι ότι όταν είμαστε πιο ευάλωτοι, η ενότητα είναι η μεγαλύτερη μας δύναμη», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, σε ένα βίντεο διάρκειας άνω των έξι λεπτών, που μαγνητοσκοπήθηκε στον Λευκό Οίκο.

Ο Τζο Μπάιντεν και η σύζυγός του Τζιλ θα μεταβούν το Σάββατο σε τρεις εμβληματικές τοποθεσίες των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001: στη Νέα Υόρκη, στο Πεντάγωνο και στην Πενσυλβάνια, όπου ένα αεροσκάφος που είχε καταληφθεί από τζιχαντιστές συνετρίβη πριν από είκοσι χρόνια.

Ωστόσο ο πρόεδρος, που έχει επικριθεί έντονα για τη διαχείρισή του στην χαοτική αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από το Αφγανιστάν και ο οποίος αγωνίζεται για την καταπολέμηση της πανδημίας της Covid-19, δεν αναμένεται να προβεί σε δημόσιες δηλώσεις στις προγραμματισμένες τελετές.

«Ενότητα δεν σημαίνει ότι όλοι πρέπει να πιστεύουμε το ίδιο πράγμα, αλλά είναι σημαντικό να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον και να έχουμε πίστη ο ένας στον άλλον», τόνισε ο Μπάιντεν στο βιντεοσκοπημένο του μήνυμα προς μια Αμερική βαθιά διχασμένη.

Σε μήνυμά του, μέσω βίντεο, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ εξαπέλυσε πυρά για τους χειρισμούς της τωρινής ηγεσίας όσον αφορά στο Αφγανιστάν. Όπως τόνισε, συγκεκριμένα, «οι ΗΠΑ θα πληγούν περισσότερο, οπότε θα χρειαστεί να αγωνιστούμε για να καλύψουμε την ντροπή».

Ο Τραμπ δεν θα παραστεί σε καμία από τις εκδηλώσεις για την 11η Σεπτεμβρίου.

Στις 8.40 το πρωί, κάτω από τον καταγάλανο ουρανό της Νέας Υόρκης, ξεκίνησε η τελετή στο εντυπωσιακό μνημείο του Μανχάταν.

Παρουσία του προέδρου Τζο Μπάιντεν και των προκατόχων του στο αξίωμα, Μπαράκ Ομπάμα και Μπιλ Κλίντον, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στις 8.46. Την ίδια ώρα, πριν από 20 χρόνια, το πρώτο αεροσκάφος των εξτρεμιστών ισλαμιστών έπεφτε στον βόρειο πύργο.

Ο Μάικ Λόου, που έχασε την κόρη του Σάρα, αεροσυνοδό στο αεροσκάφος αυτό, μίλησε από το βήμα του μνημείου, ανάμεσα στα δέντρα, για «έναν τόπο μνήμης που προσφέρει γαλήνη». Για τις επόμενες τρεις ώρες οι συγγενείς των θυμάτων διαδέχονταν ο ένας τον άλλον διαβάζοντας, συχνά με λυγμούς, τα ονόματα των δικών τους ανθρώπων, των συνολικά 2.977 θυμάτων που σκοτώθηκαν στις επιθέσεις, εκ των οποίων οι 2.753 στη Νέα Υόρκη.

Η μπάντα της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης παιάνισε το Hard times come again no more, ένα λαϊκό τραγούδι του 19ου αιώνα. Στην απέναντι όχθη του ποταμού Χάντσον, στο Νιού Τζέρσεϊ, ο Μπρους Σπρίνγκστιν έπαιζε την ίδια ώρα την κιθάρα του και τραγουδούσε το I’ll see you in my dreams.

Παρών στην τελετή στη Νέα Υόρκη ήταν και ο Ρούντι Τζουλιάνι, ο τότε δήμαρχος της πόλης. Ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που κατάγεται από την πόλη, δεν εμφανίστηκε. Στο μήνυμά του για την επέτειο έγραψε: «Συγχαρητήρια στον Ρούντι Τζουλιάνι (για 20ή φορά!), τον καλύτερο δήμαρχο στην ιστορία της Νέας Υόρκης, επειδή επέδειξε τέτοια ηγετική ικανότητα και έκανε τόσο φανταστική δουλειά κατά τη διάρκεια και μετά τις επιθέσεις στο Έθνος μας».

Ο πρόεδρος Μπάιντεν θα επισκεφθεί σήμερα και τα τρία σημεία των επιθέσεων για να τιμήσει τα θύματα. Από τη Νέα Υόρκη μετέβη στο Σάνκσβιλ της Πενσιλβάνιας, όπου συνετρίβη η πτήση 93 της United αφού οι επιβάτες εξεγέρθηκαν, εμποδίζοντας τους αεροπειρατές να ρίξουν το αεροπλάνο σε άλλον έναν στόχο. Στο Σάνκσβιλ έκανε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση και ο πρώην πρόεδρος Τζορτζ Ου. Μπους, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Λόρα. Ο Μπους, που ήταν πρόεδρος την εποχή των επιθέσεων, κατήγγειλε στην ομιλία του τις πολιτικές έριδες στη χώρα.

«Στις εβδομάδες και τους μήνες που ακολούθησαν τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, ήμουν υπερήφανος που κυβερνούσα έναν εντυπωσιακά ανθεκτικό και ενωμένο λαό. Όταν μιλάμε για την ενότητα της Αμερικής, εκείνοι οι καιροί φαίνονται μακρινοί», σχολίασε ο 43ος πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος με αφορμή τις επιθέσεις αυτές διέταξε την εισβολή στο Αφγανιστάν που οδήγησε στην ανατροπή των Ταλιμπάν από την εξουσία και, χρόνια μετά, στον θάνατο του ηγέτη της Αλ Κάιντα Οσάμα μπιν Λάντεν.

Παρούσα επίσης στο Σάνκσβιλ, η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις αναφέρθηκε και αυτή στην πολιτική πόλωση στις ΗΠΑ και έκανε έκκληση για «ενότητα» και «ενίσχυση των κοινών δεσμών μας».

Στη συνέχεια ο Μπάιντεν θα επιστρέψει στην Ουάσινγκτον για να επισκεφθεί το Πεντάγωνο, το σύμβολο της στρατιωτικής ισχύος των ΗΠΑ, όπου συνετρίβη το τέταρτο αεροπλάνο εκείνη την ημέρα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν αναμένεται να κάνει δηλώσεις σε καμία από αυτές τις τελετές. Την Παρασκευή έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο με το οποίο εκφράζει τα συλλυπητήριά τους στους οικείους των θυμάτων και να επισημάνει την εθνική ενότητα που αναδύθηκε, τουλάχιστον στην αρχή, μετά την 11η Σεπτεμβρίου.

Δηλώσεις για την 11η Σεπτεμβρίου

«Η Αμερική δεν θα ξεχάσει ποτέ εκείνους που έχασαν τις ζωές τους, εκείνους που κινδύνευσαν ή έδωσαν τις ζωές τους για να σώσουν άλλους και εκείνους των οποίων οι ζωές άλλαξαν για πάντα πριν από 20 χρόνια. Σε όλους αυτούς οφείλουμε να έρθουμε μαζί ξανά σήμερα με ενότητα, ελπίδα, συμπόνια και αποφασιστικότητα», δήλωσε ο 42ος πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον.

«Σήμερα τιμούμε τους σχεδόν 3.000 άνδρες, γυναίκες και παιδιά που χάθηκαν στις 11 Σεπτεμβρίου του 2001 και ακόμη περισσότερους που έχασαν τις ζωές τους υπηρετώντας την πατρίδα μας στις δύο δεκαετίες που ακολούθησαν. Επαναλαμβάνουμε την απόφασή μας να διατηρήσουμε μια ιερή δέσμευση προς τις οικογένειές τους, ανάμεσά τους και παιδιά που έχασαν τους γονείς τους και που έχουν επιδείξει τέτοια εντυπωσιακή ανθεκτικότητα. Αλλά αυτή η επέτειος αφορά και αυτά που διδαχτήκαμε μέσα στα 20 χρόνια από εκείνο το φρικτό πρωινό», σημείωσε ο 44ος πρόεδρος της Αμερικής Μπαράκ Ομπάμα.

«Καθώς συλλογιζόμαστε τα τελευταία 20 χρόνια, παραμένουμε δεσμευμένοι προς τον αφγανικό λαό και συνεχίζουμε να προωθούμε και να επιδιώκουμε την προστασία των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Αφγανιστάν, κυρίως για τις γυναίκες και τα παιδιά. Επίσης θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε ενεργά μέλη και βετεράνους των Καναδικών Ενόπλων Δυνάμεων και τους πολλούς δημόσιους υπαλλήλους που υπηρέτησαν στο Αφγανιστάν. Και θυμόμαστε εκείνους που έχασαν τις ζωές τους υπερασπιζόμενοι την ειρήνη, την ελευθερία και την Δημοκρατία», δηλωσε ο πρωθυπυργός του Καναδά Τζαστίν Τριντό.

«Δεν ξεχνάμε ποτέ. Μαχόμαστε πάντα για την ελευθερία», έγραψε σήμερα στο Twitter ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, αναρτώντας και ένα βίντεο με την αμερικανική σημαία να κυματίζει μπροστά από το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Οι επιθέσεις αυτές «άλλαξαν την πολιτική σε ολόκληρο τον κόσμο και είχαν επίσης αντίκτυπο στη ζωή μας στην Ελβετία. Καταδικάζω απερίφραστα την τρομοκρατία παντού και πάντα και εκφράζω την αλληλεγγύη μου προς όλα τα θύματά της», έγραψε ο πρόεδρος της Ελβετίας Γκι Παρμελέν.

«Την 11η Σεπτεμβρίου θυμόμαστε ότι ποτέ δεν πρέπει να θεωρούμε δεδομένη την ειρήνη, την ελευθερία μας και τον τρόπο ζωής μας. Υπάρχουν στιγμές κατά τις οποίες εκείνα που θεωρούμε δεδομένα μπορούν να αλλάξουν στο λεπτό και τίποτα να μην είναι ξανά όπως πριν», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Σκοτ Μόρισον.

>>> Κατεβάστε τώρα το application της offsite - ΕΔΩ για Android & ΕΔΩ για iOS

Το μήνυμα του Μπόρις Τζόνσον για την επέτειο των 20 χρόνων απο την 11η Σεπτεμβρίου του 2001

Οι επιθέσεις της Αλ Κάιντα στις 11 Σεπτεμβρίου 2001 στις ΗΠΑ δεν κατάφεραν να διχάσουν όσους πιστεύουν στην ελευθερία και τη δημοκρατία, δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον σε ένα βίντεο -μήνυμα για την 20ή επέτειο αυτών των τρομοκρατικών επιθέσεων.

Σχεδόν 3.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 2.600 στο World Trade Center στη Νέα Υόρκη, όταν αεροπειρατές κατέλαβαν τον έλεγχο τεσσάρων αεροπλάνων και τα χρησιμοποίησαν για να επιτεθούν στους Δίδυμους Πύργους και στο Πεντάγωνο. Εξήντα επτά Βρετανοί υπήκοοι συγκαταλέγονταν στους νεκρούς.

«Ενώ οι τρομοκράτες επέβαλαν ένα φορτίο θλίψης και πόνου και ενώ η απειλή εξακολουθεί να υφίσταται σήμερα, μπορούμε τώρα με την οπτική 20 ετών μετά ότι δεν κατάφεραν να κλονίσουν την πίστη μας στην ελευθερία και τη δημοκρατία», είπε ο Τζόνσον στο βίντεο, μήνυμά του.

«Απέτυχαν να διαχωρίσουν τα έθνη μας, είτε να μας κάνουν να εγκαταλείψουμε τις αξίες μας ή να ζούμε σε διαρκή φόβο».

Το βίντεο μήνυμα του Τζόνσον θα προβληθεί σε μια εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Ολυμπιακό Πάρκο του Λονδίνου, όπου βρίσκεται ένα γλυπτό - μνημείο που δημιουργήθηκε από χάλυβα που περισυλλέχθηκε από τα συντρίμμια των Δίδυμων Πύργων.

Ο Τζόνσον συνέδεσε την επέτειο της 11ης Σεπτεμβρίου με την πρόσφατη επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία στο Αφγανιστάν μετά την αποχώρηση των αμερικανικών, βρετανικών και άλλων νατοϊκών δυνάμεων.

«Τα πρόσφατα γεγονότα στο Αφγανιστάν το μόνο που κάνουν είναι να ενισχύουν την αποφασιστικότητά μας να θυμόμαστε αυτούς που χάθηκαν, να αγαπούμε και να νοιαζόμαστε τους επιζώντες και εκείνους που εξακολουθούν να πενθούν και να κρατάμε στέρεη την πίστη μας στην ελευθερία και τη δημοκρατία, που πάντα θα επικρατούν απέναντι σε κάθε εχθρό», είπε.

Πηγή: Πρώτο Θέμα