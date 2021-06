Αεροπορικά πλήγματα του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας (ΒΙΝΤΕΟ)

Πηγές προσκείμενες στις παλαιστινιακές υπηρεσίες ασφαλείας ανέφεραν ότι το Ισραήλ εξαπέλυσε το βράδυ της Τρίτης προς Τετάρτη αεροπορικά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας.

Αυτόπτες μάρτυρες στην πόλη της Γάζας μίλησαν για ισχυρές εκρήξεις.

Hey World,

We just woke up at loud explosion

#GazaUnderAttack#غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/k5GRHreGZV

— wwallxc 🇵🇸 (@wwallxc) June 15, 2021