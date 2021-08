Aφγανιστάν: Αναφορές για νέα έκρηξη στην Καμπούλ (φωτος-βίντεο)

Μια έκρηξη ακούστηκε σήμερα το μεσημέρι στην Καμπούλ, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP, τρεις ημέρες μετά την πολύνεκρη επίθεση στο αεροδρόμιο της αφγανικής πρωτεύουσας όπου οι δυτικές χώρες ολοκληρώνουν τις επιχειρήσεις απομάκρυνσης πολιτών.

Έπειτα από την επίθεση αυτή, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε το αφγανικό παράρτημα του Ισλαμικού Κράτους, το ΙSIS-K, ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, προειδοποίησε ότι είναι "πολύ πιθανή" μια νέα τρομοκρατική επίθεση.

Βίντεο και φωτογραφίες που κάνουν τον γύρο των social media δείχνουν καπνούς, από το σημείο, όπου σημειώθηκε η έκρηξη, μόλις λίγες ημέρες μετά την τρομοκρατική επίθεση του ISIS στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας, που κόστισε τη ζωή σε περίπου 200 ανθρώπους.

A rocket attack in Kabul a residential house in Khajeh Baghra near Kabul airport. pic.twitter.com/ldXyp7ddXw

— Rabia Sadat (@realRabiaSadat) August 29, 2021