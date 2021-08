Αφγανιστάν: Κοσμοπλημμύρα στα σύνορα με το Πακιστάν (βίντεο)

Χιλιάδες Αφγανοί προσπαθούν να διαφύγουν στο Πακιστάν μέσω του συνόρου Σπιν Μπολντάκ-Τσαμάν, και τα τελευταία 24ωρα τα βίντεο από το σημείο διέλευσης που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου δείχνουν ένα τεράστιο πλήθος να περιμένει στριμωγμένο να περάσει.

Στο κλιπ που δημοσιεύει το πρακτορείο EHA αναφέρεται ότι «το ποδοπάτημα και η κοσμοσυρροή σε θερμοκρασίες που θυμίζουν καμίνι» στο συνοριακό πέρασμα δημιουργούν το ίδιο άσχημες ή και χειρότερες συνθήκες από εκείνες που είδαμε τις προηγούμενες μέρες στο αεροδρόμιο της Καμπούλ.

📹| Afghans flock to #Pakistan border

▪️Thousands of Afghans are trying to enter Pakistan through the Spin Boldak/Chaman #border crossing in #Afghanistan’s southeast. ▪️Stampede and crush in scorching temperatures at the border are equal to or worse than #Kabul airport. pic.twitter.com/agiLxnlFZx

— EHA News (@eha_news) August 25, 2021