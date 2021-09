Το άγαλμα πνιγμένου κοριτσιού που σε κοιτάει στα μάτια (βίντεο)

Αντιδράσεις προκάλεσε το άγαλμα ενός κοριτσιού που «πνίγεται», καθώς εμφανίστηκε στον ποταμό Νερβιόν της πόλης Μπιλμπάο στην Ισπανία την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο Μεξικανός υπερρεαλιστής καλλιτέχνης Ρούμπεν Ορόσκο δημιούργησε αυτή τη φιγούρα - το όνομα της οποίας είναι «Bihar» («Αύριο» στα βασκικά)-, για μια φιλανθρωπική εκστρατεία με στόχο να ενθαρρύνει τη συζήτηση γύρω από τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος και την κλιματική αλλαγή.

Ο στόχος είναι οι άνθρωποι να γνωρίζουν ότι «οι ενέργειές τους μπορεί να μας βυθίσουν ή να μας κρατήσουν στη ζωή», δήλωσε ο καλλιτέχνης στην ισπανική ειδησεογραφική ιστοσελίδα Nius.

Καθώς με την παλίρροια τα νερά ανεβοκατεβαίνουν, η φιγούρα των 120 κιλών βυθίζεται και αποκαλύπτεται κάθε μέρα -κάτι που σύμφωνα με τον καλλιτέχνη είναι μια αντανάκλαση του τι θα μπορούσε να συμβεί «εάν συνεχίσουμε να ποντάρουμε σε μη βιώσιμα μοντέλα», όπως αυτά που συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή.

Οι κάτοικοι του Μπιλμπάο ξύπνησαν και είδαν το γλυπτό για πρώτη φορά στο ποτάμι πριν από μερικές ημέρες, αφού μεταφέρθηκε με βάρκα και βυθίστηκε στο ποτάμι, κοντά στο κέντρο της πόλης, τη νύχτα.

«Στην αρχή μου προκάλεσε ένα αίσθημα άγχους, περισσότερο από το πρόσωπο που διακρίνεται έξω από το νερό, αλλά τώρα μου φέρνει θλίψη, μεγάλη θλίψη», δήλωσε η Τριάνα Γκιλ που βρέθηκε για τουρισμό στο Μπιλμπάο.

