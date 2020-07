Αγία Σοφία: Εντός 15 ημερών η απόφαση - Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Τουρκίας για το εάν η Αγία Σοφία θα μετατραπεί ή όχι σε τέμενος.

Η απόφαση θα είναι γραπτή και σύμφωνα με τη Daily Sabah θα εκδοθεί μέσα στις επόμενες 15 ημέρες.

Την ίδια ώρα, ο εκνευρισμός στην Άγκυρα να έχει χτυπήσει… κόκκινο ήδη από την Τετάρτη, όταν υπήρξε παρέμβαση του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάικ Πομπέο για το θέμα.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος κάλεσε την τουρκική κυβέρνηση να διατηρήσει το υπάρχον καθεστώς της Αγίας Σοφίας ως μουσείο και να μην την μετατρέψει σε τέμενος -κάτι που εξόργισε την Άγκυρα, με τον αντιπρόεδρο του κυβερνώντος κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚP) Νουμάν Κουρτουλμούς να εξαπολύει «βολές» μέσω Twitter:

«Η αρμοδιότητα να αποφασίζει για το καθεστώς της Αγίας Σοφίας, το οποίο είναι ένα θέμα που αφορά στην ανεξαρτησία της Τουρκίας, ανήκει αποκλειστικά στην Τουρκία. Δεν χρειαζόμαστε συμβουλές και υποδείξεις από το εξωτερικό».

Νωρίτερα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών είχε αναφέρει ότι οι ΗΠΑ προτρέπουν την κυβέρνηση της Τουρκίας «να συνεχίσει να διατηρεί την Αγία Σοφία ως μουσείο, ως παράδειγμα της δέσμευσής της να σέβεται τις θρησκευτικές παραδόσεις και τη διαφορετική ιστορία που συνέβαλε στην Τουρκική Δημοκρατία και να διασφαλίσει ότι παραμένει προσβάσιμη από όλους».

The sole decision-making authority about the status of Hagia Sophia, a matter of Turkey’s national sovereignty, is only belong to Turkey. We do not need anyone’s call or recommendation on our own affairs.

We urge the Government of Turkey to continue to maintain the Hagia Sophia as a museum, as an exemplar of its commitment to respect Turkey’s diverse faith traditions and history, and to ensure it remains accessible to all.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 1, 2020