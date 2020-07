Αγιά Σοφία: Πρόβες πριν την πρώτη προσευχή (Φωτος/Βίντεο)

Ayasofya Camii'nin içinde Kur'an-ı Kerim okunarak ses ve akustik kontrol edildi. . . . . #ayasofyacamii #ayasofya #cami #kuranıkerim #kuran #breaking #breakingnews

A post shared by BREAKİNG NEWS TURKEY (@breakingnewsturkey) on Jul 23, 2020 at 1:09am PDT