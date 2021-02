Άγνωστος πέταξε μολότοφ κοντά σε συναγωγή στο Λονδίνο (Βίντεο)

Ένα κοκτέιλ μολότοφ έπεσε από άγνωστο κοντά σε συναγωγή στο Λονδίνο, νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης.

Η αστυνομία απέκλεισε τον δρόμο Golders Green στα βόρεια της βρετανικής πρωτεύουσας, ενώ υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο σημείο.

Ένας σύμβουλος της συνοικίας West Hendon έγραψε στο Twitter: «Αστυνομία και πυροσβεστική βρίσκονται στο σημείο. Φαίνεται ότι έπεσε ένα κοκτέιλ μολότοφ δίπλα σε μια συναγωγή».

JUST IN - Molotov cocktail thrown at police outside a synagogue in London's Golders Green. pic.twitter.com/SXDva8v5Ut

